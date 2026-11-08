Per dirigere la sfida tra Inter e Como è stato designato l'arbitro Chiffi. I guardalinee sono Colarossi e Bahri, con il IV uomo Marcenaro. Al VAR c'è Paterna, coadiuvato da Gariglio. La direzione arbitrale non è particolarmente complessa ed è tutto sommato lineare, considerando un approccio volto a far giocare con il minor numero di interruzioni possibili. Qualche giallo risparmiato, come quello a Barella nel corso del primo tempo. La prima ammonizione viene sventolata a Pio Esposito per trattenuta evidente su Paz.



Gli episodi più rilevanti:

1' Baturina viene fermato da Spence proprio nell'istante della ripartenza. Un attimo di incertezza per Chiffi che poi fischia.

4' Manca un giallo per Perrone che trattiene Pio Esposito; vantaggio concesso ma poi andava ammonito il centrocampista del Como.

7' Trattenuta di Jacobo Ramon su Pio: fallo netto e Chiffi non può far altro che decretare la punizione.

17' Poteva starci il giallo per Barella dopo il calcio netto nei confronti di Milla.

30' Douvikas copre il pallone e viene toccato da Barella: corretta la segnalazione della punizione.

43' Contrasto duro tra Barella e Kempf: Chiffi è vicino all'azione e concede il fallo per il Como. Lariani che protestano volendo un giallo, ma in questo caso corretta la decisione di Chiffi.

54' Ottima difesa del pallone di Esposito che viene atterrato da Ramon. Fallo netto del difensore del Como.

72' Trattenuta evidente di Esposito su Nico Paz e arriva il primo giallo della partita.

90' Nel finale la partita scorre via senza grossi sussulti e Chiffi non ha complicazioni nella gestione dei falli.