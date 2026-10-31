Marco Guida è l'arbitro scelto per Milan-Inter, partita di cartello della decima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è assistito in campo da Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, con Marco Di Bello nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone sono collegati con la Scala del Calcio Paolo Silvio Mazzoleni e Giacomo Camplone. Nella prima frazione, il direttore di gara conduce in modo abbastanza positivo il match, lasciando correre senza metter mano al fischietto. Nella ripresa inizia ad ammonire e sbaglia quando fischia il rigore all'Inter, poi revocato dopo on field review perché il tocco di Gila era col petto e non col braccio. Per il resto, negli altri episodi, gestione tutto sommato positiva anche se qualche imprecisione c'è stata.
Gli episodi da moviola:
7' Contatto tra Bastoni e Rabiot: corpo a corpo che Guida ritiene regolare, ma ci poteva stare il fallo per il Milan perché l'abbraccio del difensore nerazzurro è stato evidente e prolungata.
13' Barella aggancia Goncalo Ramos: corretto il fischio di Guida intorno alla zona mediana del campo.
15' Pressing alto del Milan che porta Modric al fallo nei confronti di Barella: non ci sono proteste del centrocampista del Milan. Fallo netto e Guida era vicino all'azione.
18' Questa volta è Pulisic che sbilancia Diouf con l'avambraccio: corretta la segnalazione del fallo in favore dei nerazzurri.
29' Fallo netto di Pavlovic che ferma Spence quando l'esterno dell'Inter era già andato via. Manca un giallo al difensore serbo.
37' Diawara arriva un mezzo secondo prima di Calhanoglu sul pallone e subisce la carica fallosa del turco. Guida è vicino all'azione anche questa volta e decreta il fallo.
39' Contatto in area rossonera tra De Winter e Thuram: giusto lasciar proseguire perché non ci sono gli estremi per un penalty.
42' Mano evidente di Barella sulla schiena di Musah che copriva il pallone: giusta la punizione assegnata al Milan per il fallo dell'interista.
45' Bisseck commette fallo su De Winter, ma c'era un'irregolarità precedente del difensore belga su Diouf, non ravvisata dal secondo assistente.
49' Giusto il primo giallo comminato a De Winter, che si aggrappa alla schiena di Thuram (la trattenuta inizialmente era reciproca) e ferma l'azione dell'Inter.
52' Ammonito anche Moreira per aver allontanato il pallone a gioco fermo.
68' Pressione alta di Diouf su Pavlovic, che si lascia cadere un po' troppo facilmente. Si poteva far proseguire.
69' Intervento perfetto di Pavlovic su Barella: Guida fa cenno 'palla piena' e così è: nessuna coordinata per un'eventuale rigore.
74' Guida concede il rigore all'Inter per un presunto tocco col braccio di Gila. Ma l'impatto è con il petto e dopo on field review viene concesso angolo.
89' Entrata nettamente in ritardo di Carlos Augusto su Hutchinson. Corretta l'ammonizione per il brasiliano.
92' Trattenuta evidente di Akanji su Cissé: Guida è vicino all'azione e dà giustamente il fallo al Milan.
Niccolò Anfosso
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