La domenica calcistica del 22 novembre si chiude con il posticipo della New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Inter, penultima sfida di questa 12ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida è stato Fabio Maresca della sezione arbitrale di Napoli, coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Mastrodonato, il IV Uomo Colombo, il VAR Gariglio e l'AVAR Di Paolo. Il fischietto partenopeo, giunto alla sua 157ª presenza in massima serie, gestisce con assoluta tranquillità la prima frazione - totalmente priva di spunti - e nella seconda fischia ciò che è giusto, rigori da ambo le parti compresi.
45' - Dopo 1' di recupero si chiude la prima frazione di gioco, totalmente priva di spunti arbitrali e all'insegna di una correttezza totale da parte di entrambe le squadre: pochi falli e tutti regolarmente sanzionati da Maresca.
59' - Il primo giallo della partita lo raccoglie Scalvini, autore di un fallo tattico sulla propria trequarti ai danni di Thuram involato verso la porta. Giusta l'ammonizione visto che vi erano altri due difensori bergamaschi che potenzialmente avrebbero potuto affrontare il francese.
76' - Rigore per l'Inter. Thuram sfugge alla difesa orobica e si allarga sul fondo, mette a sedere Sportiello e serve l'assist per il tap-in vincente di Jones a porta vuota che, tuttavia, viene murato da Zappacosta. Il terzino bergamasco, tuttavia, perde l'equilibrio e cade sulla sfera toccandola con la mano e allontanandola dalla linea di porta. Nel tentare di rialzarsi, il classe 1992 colpisce con un extramovimento del braccio il pallone e Maresca accorda il rigore e il cartellino giallo per l'ex Torino. Colore del cartellino sostenibile vista l'involontarietà del gesto. Dal dischetto, Sucic trasforma.
90+1' - Rigore per l'Atalanta. Bastoni che va a contrasto aereo con De Ketelaere col braccio alto e impatta di spalle il pallone. Rigore corretto in base al regolamento (braccio sopra la spalla), trasformato da Kessie.
90+5' - Randellata di Carlos Augusto ai danni di Scamacca e giallo inevitabile.
Autore: Carlo Alberto Gamba
Altre notizie - Moviola
Altre notizie
- 00:06 videoAtalanta-Inter 4-4, Tramontana: "Cambi tragici, Sucic pessimo. Il rigore di Bastoni? Ci prendono per..."
- 00:00 Un'occasione buttata via e 10 passi indietro
- 23:57 Kessie in conferenza: "Contenti del pareggio, ripartiamo da questi ultimi minuti"
- 23:55 Atalanta, De Ketelaere: "Bello rimontare l'Inter così, punto importante"
- 23:54 Atalanta, Elmas a DAZN: "Dovevamo fare di più per questa bellissima tifoseria"
- 23:53 Pavard a ITV: "Siamo arrabbiati e delusi, sul 4-2 sembravamo in controllo"
- 23:50 Atalanta-Inter, la moviola: Maresca valuta bene gli episodi nelle due aree di rigore
- 23:48 Chivu in conferenza: "Calhanoglu ha chiesto il cambio, qualcosa ha sentito"
- 23:47 Esposito a ITV: "L'abbiamo buttata via e questo non deve succedere"
- 23:42 Pavard a DAZN: "Deluso e arrabbiato per i 4 gol concessi. Ora rialziamo la testa"
- 23:35 Sarri in conferenza: "Un punto preso contro una delle squadre più forti d'Europa"
- 23:35 Chivu a ITV: "Rammarico grandissimo, tre volte in doppio vantaggio..."
- 23:32 Atalanta, Kessie a DAZN: "Per me un piccolo derby, meno male ho segnato alla fine"
- 23:30 Chivu a DAZN: "Fallito l'esame di maturità, due punti regalati. Siamo stati leggeri"
- 23:30 Atalanta-Inter, Esposito detta legge: il dato storico impressionante
- 23:20 Sarri a DAZN: "Fragilità difensiva un difetto. De Ketelaere ha un potenziale straordinario"
- 23:01 Atalanta-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:52 Atalanta-Inter, le pagelle - Pio, che serata. I cambi stavolta danneggiano
- 22:47 Capogiro Inter a Bergamo: l'Atalanta rimonta 3 volte e strappa il 4-4
- 22:41 Atalanta-Inter, Fischio Finale - Chivu non riparte da dove aveva finito: pazzo 4-4 a Bergamo
- 22:40 liveIn DIRETTA con il POST PARTITA di ATALANTA-INTER: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 20:12 Atalanta, Giuntoli a DAZN: "Sarri? Ha grande esperienza, penso sia sulla strada giusta"
- 20:10 Chivu a DAZN: "A Bergamo gara tosta. Pavard-Spence? Non faccio esperimenti"
- 20:00 Mkhitaryan a ITV: "Atalanta non al meglio, ma restano pericolosi"
- 19:58 Serie A, il Frosinone crolla a San Siro: il Milan stravince per 5-1
- 19:57 Mkhitaryan a DAZN: "Complimenti a Chivu per la Panchina d'Oro, ma abbiamo obiettivi più importanti"
- 19:50 Atalanta, Bellanova a DAZN: "Per fare punti contro l'Inter serve la gara perfetta"
- 19:45 Pochettino, esordio amaro: lo United perde 4-0 col Liverpool ed è penultimo
- 19:30 Giaccherini: "Conte vuole allenare, fatica lontano dal calcio"
- 19:15 Sky - Atalanta-Inter, Chivu sorprende a centrocampo. La scelta su Lautaro
- 19:00 Minaudo: "L'Inter ha rappresentato tutto per me. All'Atalanta gli anni più belli"
- 18:45 Compagnoni: "Spence ormai è una garanzia, curioso per Jones dal 1'"
- 18:16 Benitez, la foto di Mourinho e Leonardo: i retroscena di Materazzi
- 18:15 Corsa alla presidenza FIFA, anche la CAF africana appoggia Infantino
- 18:00 Milan, Amorim: "I principi di altre squadre sono più chiari dei nostri"
- 17:45 Roma, Mora: "Scudetto? Noi pensiamo una partita alla volta"
- 17:30 Atalanta-Inter, la Dea subisce tanto: media di 1,8 gol incassati a partita
- 17:14 Materazzi racconta l’esultanza di Eto’o: "Gli feci vedere il film e si innamorò"
- 16:59 Sassuolo sempre più in crisi: il Genoa sbanca il Mapei Stadium. Pari tra Bologna e Udinese
- 16:45 Tomašević: "Era importante reagire a dimostrare chi siamo veramente"
- 16:30 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 16:14 Lazio e Roma, ritmi alti in vetta: i dati delle ultime 5. E ora l'Inter...
- 15:59 Sassarini: "Con la Ternana vittoria importante, abbiamo dominato per larghi tratti"
- 15:44 Adani: "Il no a Mancini quando era all'Inter? Non mi sono mai pentito"
- 15:30 Juve, Spalletti: "601esima panchina in A un mio obiettivo, dopo quello che si è detto"
- 15:15 Nuovo traguardo per Bugeja: oggi la 100esima con l'Inter Women
- 15:00 Altra tegola per il PSG: dopo Kvaratskhelia, crac anche per Doué
- 14:45 La Russa: "Scudetto all'Inter. Ma la Lazio capolista mi piace"
- 14:30 L'Inter Women riparte al meglio: poker in casa della Ternana
- 14:21 Woltemade sblocca, poi la Juve dilaga: Venezia travolto 4-0
- 14:05 Viviano: "Attacco Inter fortissimo, ma avere o no Lautaro cambia le cose"
- 13:50 Callegari e Trevisani concordi: Thuram rinnovo prioritario. "Ma se Calha..."
- 13:35 Wohlgemuth, DS Stoccarda: "Mercoledì con l'Inter una partita speciale"
- 13:20 Qui Atalanta - Ventiquattro i giocatori convocati da Sarri per l'Inter
- 13:05 Svensson piace all'Inter ma non solo: possibile asta italiana ed europea
- 12:51 Spalletti risponde a Conte: "Non voglio aggiungere nulla"
- 12:37 Juve U20, Spanò: "Inter brava a concretizzare quanto prodotto"
- 12:23 Graziani: "Esposito ha ampi margini di miglioramento"
- 12:09 Women, le formazioni ufficiali di Ternana-Inter: Robustellini dal 1'
- 11:55 Inter Club, è festa grande a Napoli per i tifosi campani: presente Materazzi
- 11:41 GdS - Asse Milano-Cagliari: Mendy può essere l'erede di Bonny
- 11:27 Colantuono: "Atalanta-Inter? Partita complicata per entrambe"
- 11:13 Sky - Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Pavard e Jones scaldano i motori
- 10:59 Nicolae: "Ecco come ho lanciato Provstgaard. Inter? Già pronto, con Chivu farebbe grandi cose"
- 10:45 Carnesecchi sfida Martinez, in ballo la porta del futuro dell'Inter? L'Atalanta fissa il prezzo
- 10:32 Corsera - L'Inter riparte da Bergamo: Chivu ritrova Lautaro e punta sull'equilibrio
- 10:19 TS - La gestione di Lautaro, il tour de force e la trasferta di Bergamo: l'Inter di Chivu riparte
- 10:04 TS - Atalanta-Inter, conferme su Pavard e Bisseck. Jones scalpita
- 09:51 CdS - A Bergamo per riprendersi il secondo posto: Chivu cerca la svolta nella corsa scudetto
- 09:36 CdS - Thuram rigenerato, è lui la certezza. Il tandem con Pio per far male all'Atalanta