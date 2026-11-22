La domenica calcistica del 22 novembre si chiude con il posticipo della New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Inter, penultima sfida di questa 12ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida è stato Fabio Maresca della sezione arbitrale di Napoli, coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Mastrodonato, il IV Uomo Colombo, il VAR Gariglio e l'AVAR Di Paolo. Il fischietto partenopeo, giunto alla sua 157ª presenza in massima serie, gestisce con assoluta tranquillità la prima frazione - totalmente priva di spunti - e nella seconda fischia ciò che è giusto, rigori da ambo le parti compresi.

45' - Dopo 1' di recupero si chiude la prima frazione di gioco, totalmente priva di spunti arbitrali e all'insegna di una correttezza totale da parte di entrambe le squadre: pochi falli e tutti regolarmente sanzionati da Maresca.

59' - Il primo giallo della partita lo raccoglie Scalvini, autore di un fallo tattico sulla propria trequarti ai danni di Thuram involato verso la porta. Giusta l'ammonizione visto che vi erano altri due difensori bergamaschi che potenzialmente avrebbero potuto affrontare il francese.

76' - Rigore per l'Inter. Thuram sfugge alla difesa orobica e si allarga sul fondo, mette a sedere Sportiello e serve l'assist per il tap-in vincente di Jones a porta vuota che, tuttavia, viene murato da Zappacosta. Il terzino bergamasco, tuttavia, perde l'equilibrio e cade sulla sfera toccandola con la mano e allontanandola dalla linea di porta. Nel tentare di rialzarsi, il classe 1992 colpisce con un extramovimento del braccio il pallone e Maresca accorda il rigore e il cartellino giallo per l'ex Torino. Colore del cartellino sostenibile vista l'involontarietà del gesto. Dal dischetto, Sucic trasforma.

90+1' - Rigore per l'Atalanta. Bastoni che va a contrasto aereo con De Ketelaere col braccio alto e impatta di spalle il pallone. Rigore corretto in base al regolamento (braccio sopra la spalla), trasformato da Kessie.

90+5' - Randellata di Carlos Augusto ai danni di Scamacca e giallo inevitabile.