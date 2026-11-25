L’Inter contro l’Atalanta ha buttato via 2 punti. Inutile girarci attorno. La partita era vinta. I bergamaschi erano ko e non davano nemmeno la sensazione di credere per davvero di poter rientrare in gara. È sempre sbagliato trovare un capro espiatorio, quegli ultimi 10-12 minuti horror della New Balance Arena hanno più colpevoli. Mi permetto di sostenere che abbia sbagliato Chivu, è lui che deve far capire che quel messaggio dello scherzare col fuoco fosse un problema da risolvere immediatamente, altrimenti, come poi è stato, ci si sarebbe scottati eccome. Ma hanno sbagliato soprattutto i giocatori, perché erano loro in campo, non il mister rumeno, né noi, nel non addormentare definitivamente un match ormai indirizzato.

Precisato che è la prima volta forse nella storia del calcio che un fallo di mano sulla riga non viene sanzionato col rosso – io il regolamento lo conosco, ma l’Inter spesso fa giurisprudenza – sarebbe pure sbagliatissimo cercare alibi e prendersela con l’arbitro. Piuttosto che Spence capisca di aver commesso un errore sesquipedale regalando in modo sciocco e insensato l’angolo alla Dea da cui poi successivamente l’Atalanta è rientrata in partita. Che Jones, ma anche Stankovic, Akanji e persino Lautaro, comprendano che il loro ingresso in campo sia stato negativo. E che avrebbero dovuto dare molto di più. Faccio riferimento a loro perché l’ultimo match è ancora vivido nella testa, ma il discorso generale è che tutta l’Inter debba riflettere su questa percezione del pericolo a fasi alterne che sinora ha nuociuto ai nerazzurri.

Adesso è ora di voltare pagina e contro lo Stoccarda servono 3 punti per sperare ancora negli ottavi diretti. A tal proposito si devono fare i complimenti a Barella. Il centrocampista sardo in conferenza ha parlato in modo intelligente, onesto, più che interessante. Senza peli sulla lingua. Nick ha un futuro come commentatore, zero dubbi. È bello ascoltare dichiarazioni non scontate su ogni tipo di tematica dell’attualità interista. Ma soprattutto constatare una giusta dose di critica se dovuta – vedi quanto accaduto a Bergamo -, una difesa totale al gruppo – particolare assolutamente non scontato -, l’esaltazione meritata dei compagni di squadra – vedi le dichiarazioni su Pio, lodato non tanto per la tripletta, ma per il modo in cui si è comportato al termine di una partita dal risultato amaro – e la richiesta di equilibrio.

Quando gli ho chiesto dell’allenamento dell’aspetto mentale il succo della sua risposta è stato di evitare facili disfattismi. E ha ragione. Come è sbagliato esaltarsi troppo in determinate situazioni, lo stesso discorso va fatto per un possibile contesto inverso. Le critiche, se costruttive, possono servire eccome, anzi sono doverose. Ma l’ammissione di colpa è il primo passo per trovare le giuste soluzioni. In questa prima parte di stagione ci sono state tante cose positive, ma pure qualche criticità da risolvere sì o sì se si vuole arrivare lontano in campionato e in Champions. La verità è che l’Inter potrà tranquillamente arrivare a giugno alzando più di un trofeo al cielo, anche perché in Italia resta la più forte - ma deve dimostrarlo sempre e comunque. Non a parole, ma con i fatti.

La fame va alimentata. Senza il giusto spirito e l’aver dimostrato di aver capito e imparato davvero dai propri errori potrebbe anche essere un’annata da zero titoli. Ipotesi che sono sicuro non piace a nessuno in Viale della Liberazione.