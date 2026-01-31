Scelte quasi obbligate per Cristian Chivu in vista della sfida in programma domani contro la Cremonese. Consueto 3-5-2 per l'Inter come riportato da Sky Sport. Davanti a Sommer si può ricomporre il tridente Bisseck-Akanji-Bastoni.

Carlos Augusto si è aggiunto alla lista degli indisponibili con Barella, Calhanoglu e Dumfries. Centrocampo quasi obbligato con Luis Henrique e Dimarco sugli esterni e la mediana composta da Sucic-Zielinki-Mkhitaryan, visto i rumors di mercato attorno a Frattesi. In avanti si va verso il tandem Esposito-Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Lautaro.