Per vincere a Cremona e continuare a difendere il primato in classifica, Chivu si affiderà di nuovo a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro tornerò in campo dall'inizio accanto ad Esposito e proverà a trascinare ancora la squadra contro le piccole: otto dei dodici gol messi a segno in campionato sono arrivati contro formazioni dalla decima posizione in giù.

Tuttosport ricorda che si tratta di "un bottino a cui sono da aggiungere tre assist, e che ricalca quello dello scorso campionato: Lautaro lo chiuse proprio a dodici gol - è pleonastico, ma gli basta pochissimo per migliorarsi -, nove dei quali realizzati al cospetto di squadre della parte destra della classifica. Nonostante dell’argentino si discuta spesso per la prolificità che si alza allo scendere del coefficiente di difficoltà dell’avversario - e sarebbe strano il contrario - non è un trend che fotografa una carriera: nel 2023/2024, per esempio, fu scientifico nel segnare metà dei 24 gol totali a destra e l’altra a manca, e l’anno precedente andò grossomodo alla stessa maniera".