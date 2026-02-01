Il calciatore della Cremonese Alessio Zerbin si è presentato in sala stampa per analizzare il postpartita dello 'Zini'. Ecco le sue parole raccolte dall'inviata di FcInterNews.

Mancanza di reazione contro le grandi, le partite della Cremonese contro le big durano sempre troppo poco.

"Non sono d’accordo, credo che abbiamo fatto un grande primo tempo. Non abbiamo iniziato bene, ci siamo abbassati troppo e lasciato troppo spazi ma poi nel secondo ci siamo riorganizzati e abbiamo avuto le nostre occasioni. In questo momento gli episodi ci girano sempre male".

La tua prestazione in un ruolo a destra che ha funzionato. La Cremonese ha tirato in porta più dell’Inter ma loro hanno fatto due gol. La differenza è questa?

"Sappiamo le qualità dei loro giocatori, a noi ne mancavano tanti e non era facile. Eravamo in 15, compresa la panchina. Loro sono stati cinici ma non è un caso che siano primi in classifica".

Da qualche gara manca un po’ di cattiveria e astuzia quando gli altri ripartono, serve cattiveria in più per fermare gli avversari?

"Soprattutto il primo tempo siamo stati poco aggressivi, non avevamo preso bene le misure. Nel secondo li abbiamo messi più in difficoltà. In serie A basta poco per andare sotto anche con degli episodi. Abbiamo avuto però le nostre occasioni contro una delle migliori squadre del mondo e dobbiamo ripartire da questo".

Djuric è un’arma in più?

"Lui l’ho avuto come compagno anche a Monza e sono suo fan perché anche nelle gare chiuse ti aiuta molto. Cambia il modo di giocare della squadra e dà molte soluzioni in attacco".

Clima in spogliatoio: c’è ottimismo per proseguire il campionato?

"Al mercato pensa la società. Non è facile in questo momento ma la forza che abbiamo avuto nel secondo tempo con la nostra reazione deve essere un punto di partenza per le prossime gare".