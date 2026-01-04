Per dirigere la sfida tra Inter e Bologna è stato designato l'arbitro Guida, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato. Il IV uomo è Marinelli, al VAR c'è Ghersini con assistente VAR Maresca. Il primo tempo inquadra l'andamento dinamico di una gara che vede le due squadre lottare a tutto campo con duelli molto spesso al limite della regolarità. Guida predilige un metro europeo, anche se in alcune circostanze era meglio metter mano al fischietto. Intorno alla mezz'ora due gialli per l'Inter, comminati a Bastoni e Calhanoglu.

Proprio nella prima metà di gioco Guida sembra perdere il controllo del match: tante le proteste nerazzurre per una gestione non proprio lineare. Nel secondo tempo l'Inter prende il sopravvento e i ritmi si abbassano, agevolando la gestione di Guida. Emblematica l'ovazione di San Siro per Guida al 72’, quando l'arbitro estrae il primo giallo per il Bologna al quindicesimo fallo commesso dai felsinei.

Gli episodi più rilevanti da moviola:

1' Subito due falli nella stessa azione per l'Inter: punito l'intervento di Heggem su Lautaro.

11' Lautaro si fa scippare il pallone da Castro: proteste nerazzurre, corretto far proseguire perché il contatto era vigoroso ma regolare.

14' Castro interviene in modo ruvido su Zielinski: questa volta Guida mette mano al fischietto.

18' Fase iniziale con molti contrasti fallosi, come quello di Calhanoglu su Castro. Timide le proteste di Barella, giusto fischiare.

20' Lucumì duro su Lautaro: il difensore del Bologna rischia il cartellino.

23' Viene fermata un'azione pericolosa del Bologna per un fallo di mano di Ferguson, che protesta. Ma il fallo c'era.

26' Thuram resta a terra dopo l'intervento di Holm: Guida lascia correre, sbagliando.

29' Il cartellino giallo viene sventolato a Calhanoglu, che protesta in modo veemente dopo uno scontro aereo con Odegaad, che Guida aveva segnalato.

30' Due gialli in poco tempo per l'Inter: Bastoni viene punito per un'entrata diretta e imprudente su Rowe.

53' Intervento falloso di Lautaro in scivolata: il Toro rischia il giallo nell'occasione.

61' Gamba tesa di Heggem su Barella: ci stava assolutamente il giallo, non comminato.

72' Doppio intervento falloso di Vitik su Lautaro: inevitabile il cartellino per il difensore del Bologna.

78' Entrata in ritardo di Rowe su Mkhitaryan: Guida fa correre per il vantaggio e poi ammonisce giustamente.

89' Lykogiannis viene ammonito per un fallo reiterato su Pio Esposito.