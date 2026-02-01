L’Inter, con un blitz da parte di Piero Ausilio, ha sbaragliato la concorrenza e ha messo le mani su Yanis Massolin, promettente centrocampista del Modena. La Gazzetta di Modena ricorda come l'Udinese era in vantaggio ma avendo chiesto di avere subito il centrocampista ha perso terreno, perché quella di lasciarlo andare a fine campionato è una condizione imprescindibile per il Modena.

L’offerta del club nerazzurro ha scavalcato anche le basi d’intesa sulle quali aveva lavorato a lungo la Fiorentina. La cessione dovrebbe concretizzarsi e diventare ufficiale già nelle prossime ore per una somma vicina ai 4,5 milioni di euro. Niente obblighi per l’Inter che lo prenderà a titolo definitivo, lasciandolo in prestito al Modena fino a giugno.