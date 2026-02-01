Due gol nel primo tempo e tre punti in tasca per l'Inter, uscita vittoriosa anche contro la Cremonese. Nell'immediato post partita Davide Nicola analizza a caldo il match dello Zini davanti alle telecamere di DAZN: "Considerando il fatto che l'Inter è fortissima e con grande qualità, noi siamo riusciti a fare la partita giusta - dice il tecnico dei grigiorossi -. Non abbiamo tutti gli effettivi ma siamo riusciti con Grassi ad essere presenti, mentre Maleh e Djuric sono ancora da inserire. Mi è piaciuto lo spirito. Peccato perché magari si poteva trovare il gol e l'avremo meritato. Quando uno vuole fare un passo in avanti e trova l'Inter non è mai facile, ma abbiamo avuto grande organizzazione. Dobbiamo diventare un po' più 'mestieranti' perché nei due gol subiti non lo siamo stati. Ciò non toglie che ci sono gli avversari e la loro qualità".
Hai trovato la mentalità giusta oggi?
"Sì, oggi abbiamo messo uno spirito importante. Una volta che recupereremo dei giocatori ci giocheremo la possibilità di rimanere in questa categoria. A volte incontri squadre con qualità e hai delle defezioni ma non bisogna mai disperare: bisogna prendere la singola partita per migliorare in quel contesto".
Un commento su quanto successo a Audero?
"L'episodio si commenta da sé. Voglio sottolineare la grande sportività e professionalità di Audero, ha avuto un contraccolpo dallo scoppio ma si è dimostrato un uomo. E a me questo fa impazzire".
A fine partita lei e Vardy siete andati sotto la curva insieme, che vi siete detti?
"La nostra gente è intelligente, lo rimarco più volte. Loro sanno quanto sia difficile per noi raggiungere questo obiettivo che desideriamo per loro, per il presidente e per noi stessi. Questo è un ambiente in cui si può costruire qualcosa con le idee e con una società che vuole essere competitiva. Un passo alla volta, sono convinto che possiamo farcela ma bisogna avere fiducia e portare avanti il percorso. Il resto verr da sé".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
