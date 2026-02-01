Autore del gol che ha messo al sicuro la vittoria dell'Inter sul campo della Cremonese, Piotr Zielinski commenta a caldo per Sky Sport il 2-0 dello stadio Zini: "Nell'intervallo, Audero è venuto da me dicendomi che era difficile da prendere il mio tiro, lo stesso tiro lo ha fatto Bonazzoli ma è stato bravissimo Sommer. Avremmo dovuto fare qualche gol in più con quel tipo di pallone. Volevamo la vittoria, che abbiamo cercato con la nostra qualità. Sul 2-0 gli avversari ci hanno provato mettendoci in difficoltà con le palle lunghe su Djuric. Stasera abbiamo preso punti importanti".