"Quanto crediamo allo scudetto da 1 a 10? Dico 10 perché credere in qualcosa di bello è importante. Crediamo di essere una squadra valida, il 10 è per la volontà di vincere tutte le partite, sapendo che ci sono anche gli avversari che sono forti". Così Matteo Gabbia, difensore del Milan, parlando a Sportmediaset delle ambizioni in campionato della squadra di Max Allegri, attualmente seconda in classifica a -5 dall'Inter.

Meglio lo scudetto col Milan o il mondiale con la Nazionale?

"Non lo so, è molto difficile. Sono due cose bellissime, adesso sto facendo l'intervista con la maglia rossonera addosso e quindi dico sicuramente lo scudetto col Milan".

Tu hai deciso un derby, quanto conterà quello dell'8 marzo?

"Mah, tre punti. Sarà importante, ma vale come le altre. Non è una finale che dà un titolo, sarà uno spettacolo, sarà bellissimo, ma varrà come qualsiasi partita della Serie A".