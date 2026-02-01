Si complica ulteriormente la situazione in casa Napoli, dove piove sul bagnato. Durante la gara di ieri contro la Fiorentina, Antonio Conte ha perso un altro fondamentale pezzo della sua squadra. Altro infortunio che preoccupa i partenopei: il problema rimediato al ginocchio dal capitano Giovanni Di Lorenzo può essere serio e rischia di incidere sulla stagione e sul mercato dei campioni d'Italia. Secondo Il Mattino, oggi gli azzurri valuteranno se intervenire sul ruolo per il sostituto del capitano, che non lascia presagire nulla di buono.

Per l'eventuale post-Di Lorenzo il Napoli avrebbe messo nel mirino Gabriele Zappa del Cagliari, profilo in pole position. Ma secondo il quotidiano napoletano avanza anche un'altra ipotesi, ovvero quella legata al nome di Brooke Norton-Cuffy, esterno classe 2004 del Genoa che piace parecchio anche all'Inter.