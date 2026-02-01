"Se ci siamo consegnati all'Inter all'inizio? Mi sembra un po' esagerato". Comincia così l'analisi di Cremonese-Inter 0-2 di Davide Nicola per Sky Sport.

"I ragazzi hanno fatto una grande prestazione date le circostanze, siamo in 12-13 contati - ha aggiunto il tecnico dei grigiorossi -. Molti si sono messi nella condizione di rendersi disponibili, ci siamo adattati. Siamo contenti dell'inserimento di Maleh e Djuric. Spiace perché abbiamo creato diverse occasioni da gol, nel primo tempo abbiamo preso l'1-0 su calcio d'angolo, siamo stati poco 'mestieranti'. Abbiamo fatto delle ripartenze notevoli, con la chance di Ceccherini che potevamo sfruttare meglio. Il palo di Zerbin alla fine e altre situazioni dove potevamo fare meglio a livello di qualità. Bravi ai ragazzi, questo è lo spirito che voglio vedere. Siamo stati competitivi contro una squadra con grande valore".

Un bravo anche ad Audero che si è rialzato dopo quel petardo scoppiato.

"Siamo stati onesti, prima di tutto. L'episodio si commenta da solo, il fastidio lo ha avuto, era un po' rintronato. Ha dimostrato una professionalità incredibile, fermo restando che non voglio commentare oltre".

Farete qualcosa sul mercato?

"Sappiamo dal primo giorno che non ci sono molte squadre in lotta per salvarsi, e ogni anno ce ne sono sempre meno. Noi siamo nell'idea che possiamo competere con quelle 4-5 che si giocheranno questo obiettivo. Non molleremo fino alla fine, sono arrivati due giocatori che ci hanno già dato il loro contributo. La società sta completando il suo lavoro, noi stiamo completando il nostro in campo. Non era facile stasera fare un passo avanti con l'Inter, ma ho visto il giusto spirito".