Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Alessandro Bastoni ha commentato il successo nerazzurro a Cremona: "Sapevamo le difficoltà nel giocare qui, il blocco basso ci dà fastidio. Per loro un punto sarebbe valso una vittoria. L'abbiamo affrontata bene e nonostante sul piano qualitativo non abbiamo fatto una prova impeccabile, erano importanti i tre punti. La voglia di non prendere gol è importante, la parte difficile è sempre stare bassi senza subire. Da difensore questa cosa mi rende orgoglioso. Grazie alle rotazioni del mister riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento".

Sul prosieguo del campionato, Bastoni ha detto: "Entriamo nella fase clou, abbiamo in testa i nostri obiettivi".