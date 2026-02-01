Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Alessandro Bastoni ha commentato il successo nerazzurro a Cremona: "Sapevamo le difficoltà nel giocare qui, il blocco basso ci dà fastidio. Per loro un punto sarebbe valso una vittoria. L'abbiamo affrontata bene e nonostante sul piano qualitativo non abbiamo fatto una prova impeccabile, erano importanti i tre punti. La voglia di non prendere gol è importante, la parte difficile è sempre stare bassi senza subire. Da difensore questa cosa mi rende orgoglioso. Grazie alle rotazioni del mister riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento".
Sul prosieguo del campionato, Bastoni ha detto: "Entriamo nella fase clou, abbiamo in testa i nostri obiettivi".
Sezione: News / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 20:35
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Chivu a ITV: "Non vogliamo che la squadra si abitui ai ritmi bassi. Onoreremo tutte le competizioni"
Bastoni a DAZN: "Non è stata la migliore Inter, ma servono anche vittorie così". Poi spiega l'indole nerazzurra
Zielinski a Sky: "Audero mi ha detto che era difficile prendere il mio tiro. Bravo Sommer su Bonazzoli"
Zielinski a DAZN: "Sto bene, senza Chivu e i compagni sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli"
Altre notizie
Domenica 01 feb
- 22:27 Si chiude la telenovela Lookman, accordo totale con l'Atletico Madrid dopo la telenovela estiva con l'Inter
- 22:14 Romano: "Perisic bloccato, l'Inter ci riprova per Diaby. Il Liverpool blinda Jones, Frattesi resta a Milano"
- 22:11 FcIN - Lancio del petardo, il colpevole sarebbe esterno alla Curva Nord
- 22:00 videoCremonese-Inter 0-2, Tramontana: "Bella vittoria. Sul mercato che dobbiamo dire? Chivu ha fatto..."
- 21:58 Torino, Cairo: "Mercoledì gara importante con l'Inter. La contestazione? Mi dispiace molto"
- 21:43 I tifosi del Bodø/Glimt invadono le agenzie viaggi: tutti vogliono essere a Milano il 24 febbraio
- 21:30 Gazzetta di Modena - Massolin, ecco perché il Modena ha detto sì all'Inter e no all'Udinese
- 21:15 Cremonese-Inter, la moviola - Serata tranquilla per Massa: nessun episodio dubbio, prestazione convincente
- 21:00 Chivu in conferenza: "Nel secondo tempo abbiamo pagato il contesto, mi prendo di buono la maturità raggiunta"
- 20:52 Cremonese, Nicola in conferenza: "Prestazione importante ma dobbiamo migliorare in alcune situazioni"
- 20:50 Bastoni in conferenza: "Non è stata la miglior Inter sul piano qualitativo. Eravamo preoccupati per la salute di Audero"
- 20:47 Chivu a ITV: "Non vogliamo che la squadra si abitui ai ritmi bassi. Onoreremo tutte le competizioni"
- 20:46 Chivu a DAZN: "All'Inter siamo sempre sotto esame. Audero? Sono d'accordo con Marotta"
- 20:40 Bastoni a DAZN: "Non è stata la migliore Inter, ma servono anche vittorie così". Poi spiega l'indole nerazzurra
- 20:38 Chivu a Sky: "Non vedo l'ora che finisca questo mercato. Frattesi è dell'Inter e ci fidiamo delle sue qualità"
- 20:35 Bastoni a ITV: "Ora entriamo nella fase clou della stagione, abbiamo in testa i nostri obiettivi"
- 20:30 Cremonese, Nicola a DAZN: "Inter fortissima, mi è piaciuto lo spirito. Audero si è dimostrato un uomo"
- 20:28 Cremonese, Zerbin in conferenza: "Abbiamo avuto le nostre occasioni ma loro non a caso sono primi"
- 20:27 Bastoni a Sky: "Soddisfatto di questa vittoria. Mancano gli scontri diretti ma ci arriveremo"
- 20:25 Cremonese, Nicola a Sky: "Se ci siamo consegnati all'Inter all'inizio? Esagerato. Audero, non voglio commentare l'episodio"
- 20:22 Marotta: "Stigmatizziamo e condanniamo quanto successo. Gesto che non c'entra nulla con i valori dell'Inter"
- 20:16 Petardo contro Audero, la condanna di Marotta: "Gesto insulso per l'antisportività. Situazione mai vissuta"
- 20:13 Lautaro a Sky: "Il gol è per mia figlia. Noi padroni del campionato? Manca ancora tanto"
- 20:12 Zielinski a Sky: "Audero mi ha detto che era difficile prendere il mio tiro. Bravo Sommer su Bonazzoli"
- 20:09 Lautaro a Player of the Match: "La vittoria è un messaggio per noi. Audero? Cose che non devono accadere, chiediamo scusa"
- 20:08 Zielinski a DAZN: "Spero di fare più gol che a Napoli, l'importante però è la vittoria dell'Inter"
- 20:08 Cremonese-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:05 Cremonese-Inter, Fischio Finale - Lautaro e Zielinski segnano, poi i nerazzurri conservano. E allungano ancora in vetta
- 20:04 Cremonese-Inter, le pagelle - Sucic fa correre il tassametro, Akanji con disinvoltura. Esposito per la squadra
- 20:02 Minimo sforzo, massimo risultato: Lautaro e Zielinski gol, poi risparmio energetico e Cremonese battuta 2-0
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di CREMONESE-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 17:38 Marotta a DAZN: "I tempi per il rientro di Dumfries. Frattesi importante per noi, Massolin è un investimento"
- 17:38 Cremonese, Ceccherini a Sky: "Inter squadra da battere in campionato, dovremo essere corti e aggressivi"
- 17:38 Zielinski a Sky Sport: "Più gioco e più sono felice. Vogliamo vincere più partite possibili"
- 17:35 Cremonese, Ceccherini a DAZN: "Inter grandissima squadra. Ecco cosa dovremo fare per batterli"
- 17:30 Zielinski a DAZN: "Sto bene, senza Chivu e i compagni sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli"
- 17:30 Giacchetta a DAZN: "Fare la Cremonese e giocare a questi livelli significa soffrire"
- 17:28 Marotta a Sky: "Mercato Inter chiuso, per Diaby non c'erano i presupposti. Dumfries-Liverpool? Telefonate improvvide"
- 17:20 Cremonese, Giacchetta a Sky: "Con l'Inter non è sicuramente semplice, non abbiamo tantissimo da perdere"
- 17:14 Altro successo per l'Inter Women: 1-0 in trasferta contro la Ternana
- 17:14 Zielinski a ITV: "In Serie A non si può sottovalutare nessuno, serve essere la nostra miglior versione"
- 17:00 Carnesecchi eroe: il portiere dell'Atalanta chiude la porta al Como, la Dea fa 0-0 dopo una gara in 10
- 16:45 A Piacenza incontro con gli Inter Club di Cremona, Lodi e dell'Emilia. I due Martinez al Meet&Greet
- 16:30 Sky - Chivu scioglie le riserve di formazione per la Cremonese: Frattesi in campo dall'inizio
- 16:15 videoL'Inter torna a Cremona dopo tre anni: Lautaro mattatore con una doppietta nell'ultimo precedente
- 16:00 Romano: "Diaby, l'Inter in mattinata ha migliorato l'offerta ma la formula non cambia. Si aspetta la risposta di PIF"
- 15:45 L'Équipe - Al-Hilal, il regalo per Inzaghi è Benzema? Per l'ex Real Madrid sondaggi anche della Juve
- 15:30 Cremonese-Inter, il fratello di Bastoni: "Finta trasferta, l'unica vera partita in cui ci sentiamo un po' in casa"
- 15:15 Sky - Juve, tentativo clamoroso per Icardi: operazione complessa con il Galatasaray. Spalletti...
- 15:00 Ternana-Inter Women, III atto: le scelte ufficiali di formazione di Gianpiero Piovani
- 14:45 Lookman verso l'Atletico Madrid, Percassi conferma: "Accordo verbale raggiunto, siamo soddisfatti"
- 14:30 Il Torino torna a respirare dopo 4 sconfitte di fila in campionato: basta Che Adams per battere il Lecce
- 14:22 PSV, il dg Brands chiude la telenovela Inter-Perisic: "Resta e basta. È stato contattato, va così di questi tempi"
- 14:15 Besiktas, Yalcin: "Asllani giocatore importante. L'espulsione? Non ne aveva mai presa una prima, è il calcio"
- 14:00 Milan, Gabbia: "Il prossimo derby? Vale tre punti, non è una finale che dà un titolo. E sullo scudetto crediamo che..."
- 13:45 UFFICIALE - Fatale la sconfitta col Sassuolo: il Pisa esonera Gilardino. Ore cruciali per il sostituto
- 13:30 Conte tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Di Lorenzo. Solo distorsione per il capitano del Napoli
- 13:18 Jones all'Inter? Slot: "Si sta parlando troppo del Liverpool. Pensiamo a rinforzare la rosa, non a indebolirla"
- 13:01 Corsera - Frattesi resterà all'Inter. E per la fascia destra o arriva Ivan Perisic o nessuno. Le motivazioni
- 12:46 Perinetti ripensa a Inter-Bari 1-1 del 2009: "La squadra del Triplete non riuscì a batterci neanche al ritorno"
- 12:32 Il Mattino - Di Lorenzo preoccupa Conte: il Napoli torna a pensare a Norton-Cuffy e insidia l'Inter
- 12:18 Corsera - Febbraio di fuoco che inizia a Cremona: Chivu deve fare a meno anche di Carlos. E non rinuncia a Pio
- 12:04 Douglas Costa rivela: "Andai alla Juventus grazie ad Alex Sandro, ma c'erano stati dei contatti con l'Inter"
- 11:50 CdS - Inter, la forza delle riserve: già 22 gol sono arrivati grazie ai giocatori subentrati dalla panchina
- 11:36 TS - Perisic-Inter, c'è ancora una speranza: ecco perché. Dumfries via solo per una cifra, bloccato Norton-Cuffy
- 11:22 TS - L'Inter va a Cremona, Chivu si affida a Lautaro: gli manca solo un gol per fare meglio dell'anno scorso
- 11:07 GdS - L'Inter anticipa la concorrenza per Massolin: le cifre dell'affare
- 10:53 CdS - Carlos Augusto ai box: Diouf alternativa a Luis Henrique. Lautaro e Esposito dal 1', Bonny in Coppa Italia
- 10:39 TS - Inter. la lista degli infortunati cresce: convocati Bovo, Cocchi e Kamate. Il jolly Diouf può trovare spazio
- 10:24 CdS - Inter-Jones, è corsa contro il tempo: c'è il nodo rinnovo. Frattesi resta in bilico