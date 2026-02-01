Visti i rapporti tesi con l'Al-Ittihad di Karim Benezma, l'Al-Hilal starebbe fiutando l'occasione di ingaggiare il Pallone d'Oro 2022 per regalarlo a Simone Inzaghi. Secondo l'Equipe, il bomber francese ha ritenuto offensiva la proposta di rinnovo di contratto, con scadenza giugno 2026, da parte dei gialloneri, ed è per questo motivo che le parti starebbero cercando una soluzione condivisa. Una di queste porta dritti proprio all'ex allenatore dell'Inter, anche perché la Juventus, l'altro club che ha chiesto informazioni sul francese, si è fermata al semplice sondaggio senza muovere passi concreti su questo fronte di mercato.