Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nerazzurra sul campo della Cremonese: "Ci dà tanto questa vittoria, non siamo stata la miglior Inter sul piano qualitativo. Portare a casa questo risultato ci dà tanto, se vinciamo anche queste partite sporche è un segnale. La mia qualità maggiore è nella creazione della superiorità numerica palla al piede, il mio obiettivo è quello di crescere nella concretezza difensiva".

Qual è stata la vostra reazione in campo dopo il petardo lanciato ad Audero?

"Ovviamente la preoccupazione per la salute di Emil è stata tanta, non abbiamo pensato al risultato. Sono episodi da condannare che non devono mai accadere. Abbiamo pensato alla salute di Emil, che è stato un nostro compagno. Sono cose da non fare".

Quando è finita la partita, non siete andati verso il settore ospiti. E' stata un po' la vostra reazione all'episodio?

"Penso di sì, è andata così. Son cose che non fanno parte del mondo. C'è già tanta violenza, ogni giorno ne sentiamo una nuova e noi in campo vogliamo portare sano agonismo".