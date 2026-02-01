L'Inter nutre ancora un po' di speranza sul fronte Ivan Perisic. Questo quanto sostiene Tuttosport nella sua edizione odierna mentre ricorda che oggi alle 14.20 il PSV affronterà il Feyenoord nel big match di Eredivisie: una vittoria farebbe volare la squadra di Eindhoven a +16 dalla seconda. "L’interessato e Frane Jurcevic, suo procuratore che da giorni ha piantato le tende nella città della Philips, sperano che questo possa essere volano per alzare il pollice alla sua cessione - si legge -, anche se non aiuta il fatto che il Milan abbia superato gli olandesi su Alphadjo Cisse (scelto come possibile erede del croato) e pure la decisione da parte dell’Inter di proporre alla controparte soltanto un prestito oneroso per Perisic".

In uscita l'Inter sarebbe disposta a far partire Denzel Dumfries solo in caso di offerta da 30 milioni di euro (in quel caso è stato già bloccato Brooke Norton-Cuffy), mentre Curtis Jones è il profilo individuato per rispondere all'eventuale cessione di Davide Frattesi al Nottingham Forest, con il quale è già stato raggiunto l’accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni. "Problema è che il Liverpool - oltre a dover far fronte a molte assenze - vincola la partenza di Jones al prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2027, per un’altra stagione, argomento su cui l’entourage del giocatore fa muro", ribadisce TS.