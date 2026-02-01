L'Inter fa visita alla Cremonese con un'infermiera che nelle ultime ore ha visto aggiungersi anche Carlos Augusto ai vari Barella, Calhanoglu e Dumfries. Aggiornamento che porta Diouf ad essere la prima e unica alternativa di emergenza a Luis Henrique sulla destra: il brasiliano dovrebbe comunque partire dal 1', con Dimarco dalla parte opposta. In attacco, invece, anche secondo il Corriere dello Sport si rivedrà la coppia Lautaro-Esposito, con Bonny che dovrebbe poi tornare titolare mercoledì in Coppa Italia contro il Torino.