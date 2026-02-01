Dopo la trattativa con l'Inter che si era chiusa in un nulla di fatto la scorsa estate, l'Atalanta ora è un passo dal cedere Ademola Lookman all'Atletico Madrid. L'indiscrezione di mercato trova la sua conferma ufficiale nelle parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta: "Siamo soddisfatti - ha detto a DAZN prima di Como-Atalanta -. Verbalmente abbiamo raggiunto un accordo con l'Atletico, ora si passa alla fase di formalizzazione che comunque comporta del tempo. Vediamo nelle prossime ore, è un'operazione che si chiuderà a breve, se tutto va come deve andare".

Sezione: Focus / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 14:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print