Dopo la trattativa con l'Inter che si era chiusa in un nulla di fatto la scorsa estate, l'Atalanta ora è un passo dal cedere Ademola Lookman all'Atletico Madrid. L'indiscrezione di mercato trova la sua conferma ufficiale nelle parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta: "Siamo soddisfatti - ha detto a DAZN prima di Como-Atalanta -. Verbalmente abbiamo raggiunto un accordo con l'Atletico, ora si passa alla fase di formalizzazione che comunque comporta del tempo. Vediamo nelle prossime ore, è un'operazione che si chiuderà a breve, se tutto va come deve andare".