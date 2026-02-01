Manca sempre meno a Cremonese-Inter, in programma stasera, alle 18. I nerazzurri tornano a giocare allo Zini a tre anni dall'ultima volta, quando fu Lautaro Martinez il mattatore di giornata con una doppietta che rispose al gol iniziale di Okereke. Il club milanese ha voluto ricordare quel precedente con un video pubblicato su X. 

Sezione: News / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 16:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print