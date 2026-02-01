Alla luce delle difficoltà incontrate sul fronte Kolo Muani, la Juventus ha intenzione di fare un tentativo che avrebbe del clamoroso per provare a ingaggiare Mauro Icardi dal Galatasaray. Stando a Sky Sport, l'operazione è complessa anche per una questione di tempistiche, visto che nelle ultimissime ore di mercato il Gala dovrebbe trovare un sostituto di Maurito, il cui contratto scade il prossimo giugno.

Nel caso in cui l'affare dovesse concretizzarsi (i bianconeri offrono un anno e mezzo di contratto), l'attaccante rosarino ritroverebbe quel Luciano Spalletti che lo ha allenato all'Inter tra alti e bassi a livello di rapporti. Da non dimenticare, inoltre, che Juve e Galatsaray saranno avversari nei playoff di Champions League.