In cerca di un nuovo scossone per la classifica, aspettando di capire cosa riserveranno le ultime ore della campagna acquisti invernale. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, parla così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita contro la Cremonese.
Frattesi in campo dal primo minuto, è un segnale sulla sua permanenza all’Inter?
“Ma sì… Noi non vogliamo mai trattenere chi manifesta voglia di andare via. Lui non ha mai espresso questo sentimento, vuol dire che evidentemente si trova bene con noi. C’è un orgoglio nel volere più spazio come tutti ma avrà modo di mostrare le sue capacità, che sono positive, durante la stagione”.
I risultati sin qui vi danno ragione, però la fascia destra ha un problema e le altre si rinforzano. Le ultime 24 ore di mercato vi vedranno protagonisti?
“Noi abbiamo affrontato questa finestra di mercato di riparazione non presi dall’ansia perché non avevamo necessità di colmare vuoti, a parte Denzel Dumfries che è reduce da un intervento chirurgico. Avremmo voluto rinforzare quel settore in caso di opportunità ma vanno individuate quelle opportunità vantaggiose per la parte tecnica. La società è disponibile a investire ma opportunità non ce ne sono state. Diaby è stato al centro di un sondaggio, perché per noi poteva aumentare la qualità della rosa. Ma non c’erano i presupposti, quindi penso che il mercato sia chiuso. Poi domani può capitare di tutto ma non prevedo all’orizzonte delle proposte concrete”.
Quindi nemmeno Perisic tornerà? E conferma il sondaggio Liverpool su Dumfries?
“Per Dumfries sono state fatte telefonate in modo improvvido che non fanno altro che destabilizzare la situazione. Però lui rimarrà con noi. In quanto a Perisic, è legato all’Inter e abbiamo interpretato il suo desiderio di finire la stagione qui con noi. Ma anche qui non ci sono stati i presupposti, apprezziamo la professionalità del ragazzo, ma al di là di qualche telefonata non c’è stato nulla di concreto”.
Siete preoccupati per il sorteggio Champions?
“C’è la giusta preoccupazione, loro in casa hanno fatto risultati clamorosi specie con le italiane. C’è preoccupazione e rispetto, dobbiamo essere preparati ad affrontare condizioni climatiche ed ambientali difficilissime, con il sintetico sul quale nessun’italiana ha mai giocato. Dobbiamo trovare equipaggiamento adatto anche per il clima, visto che sono previsti meno 15 gradi. C’è la giusta preoccupazione”.
Conte ha riportato in primo piano la questione del giocare troppo.
“Ha diritto di dire quello che pensa. Il commento è molto profondo, bisogna affrontarlo con molta calma”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 19:30 LIVE - Cremonese-Inter 0-2, 82': rush finale allo Zini, Thuram forse toglie una conclusione vincente a Bonny
- 17:38 Marotta a DAZN: "I tempi per il rientro di Dumfries. Frattesi importante per noi, Massolin è un investimento"
- 17:38 Cremonese, Ceccherini a Sky: "Inter squadra da battere in campionato, dovremo essere corti e aggressivi"
- 17:38 Zielinski a Sky Sport: "Più gioco e più sono felice. Vogliamo vincere più partite possibili"
- 17:35 Cremonese, Ceccherini a DAZN: "Inter grandissima squadra. Ecco cosa dovremo fare per batterli"
- 17:30 Zielinski a DAZN: "Sto bene, senza Chivu e i compagni sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli"
- 17:30 Giacchetta a DAZN: "Fare la Cremonese e giocare a questi livelli significa soffrire"
- 17:28 Marotta a Sky: "Mercato Inter chiuso, per Diaby non c'erano i presupposti. Dumfries-Liverpool? Telefonate improvvide"
- 17:20 Cremonese, Giacchetta a Sky: "Con l'Inter non è sicuramente semplice, non abbiamo tantissimo da perdere"
- 17:14 Altro successo per l'Inter Women: 1-0 in trasferta contro la Ternana
- 17:14 Zielinski a ITV: "In Serie A non si può sottovalutare nessuno, serve essere la nostra miglior versione"
- 17:00 Carnesecchi eroe: il portiere dell'Atalanta chiude la porta al Como, la Dea fa 0-0 dopo una gara in 10
- 16:45 A Piacenza incontro con gli Inter Club di Cremona, Lodi e dell'Emilia. I due Martinez al Meet&Greet
- 16:30 Sky - Chivu scioglie le riserve di formazione per la Cremonese: Frattesi in campo dall'inizio
- 16:15 videoL'Inter torna a Cremona dopo tre anni: Lautaro mattatore con una doppietta nell'ultimo precedente
- 16:00 Romano: "Diaby, l'Inter in mattinata ha migliorato l'offerta ma la formula non cambia. Si aspetta la risposta di PIF"
- 15:45 L'Équipe - Al-Hilal, il regalo per Inzaghi è Benzema? Per l'ex Real Madrid sondaggi anche della Juve
- 15:30 Cremonese-Inter, il fratello di Bastoni: "Finta trasferta, l'unica vera partita in cui ci sentiamo un po' in casa"
- 15:15 Sky - Juve, tentativo clamoroso per Icardi: operazione complessa con il Galatasaray. Spalletti...
- 15:00 Ternana-Inter Women, III atto: le scelte ufficiali di formazione di Gianpiero Piovani
- 14:45 Lookman verso l'Atletico Madrid, Percassi conferma: "Accordo verbale raggiunto, siamo soddisfatti"
- 14:30 Il Torino torna a respirare dopo 4 sconfitte di fila in campionato: basta Che Adams per battere il Lecce
- 14:22 PSV, il dg Brands chiude la telenovela Inter-Perisic: "Resta e basta. È stato contattato, va così di questi tempi"
- 14:15 Besiktas, Yalcin: "Asllani giocatore importante. L'espulsione? Non ne aveva mai presa una prima, è il calcio"
- 14:00 Milan, Gabbia: "Il prossimo derby? Vale tre punti, non è una finale che dà un titolo. E sullo scudetto crediamo che..."
- 13:45 UFFICIALE - Fatale la sconfitta col Sassuolo: il Pisa esonera Gilardino. Ore cruciali per il sostituto
- 13:30 Conte tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Di Lorenzo. Solo distorsione per il capitano del Napoli
- 13:18 Jones all'Inter? Slot: "Si sta parlando troppo del Liverpool. Pensiamo a rinforzare la rosa, non a indebolirla"
- 13:01 Corsera - Frattesi resterà all'Inter. E per la fascia destra o arriva Ivan Perisic o nessuno. Le motivazioni
- 12:46 Perinetti ripensa a Inter-Bari 1-1 del 2009: "La squadra del Triplete non riuscì a batterci neanche al ritorno"
- 12:32 Il Mattino - Di Lorenzo preoccupa Conte: il Napoli torna a pensare a Norton-Cuffy e insidia l'Inter
- 12:18 Corsera - Febbraio di fuoco che inizia a Cremona: Chivu deve fare a meno anche di Carlos. E non rinuncia a Pio
- 12:04 Douglas Costa rivela: "Andai alla Juventus grazie ad Alex Sandro, ma c'erano stati dei contatti con l'Inter"
- 11:50 CdS - Inter, la forza delle riserve: già 22 gol sono arrivati grazie ai giocatori subentrati dalla panchina
- 11:36 TS - Perisic-Inter, c'è ancora una speranza: ecco perché. Dumfries via solo per una cifra, bloccato Norton-Cuffy
- 11:22 TS - L'Inter va a Cremona, Chivu si affida a Lautaro: gli manca solo un gol per fare meglio dell'anno scorso
- 11:07 GdS - L'Inter anticipa la concorrenza per Massolin: le cifre dell'affare
- 10:53 CdS - Carlos Augusto ai box: Diouf alternativa a Luis Henrique. Lautaro e Esposito dal 1', Bonny in Coppa Italia
- 10:39 TS - Inter. la lista degli infortunati cresce: convocati Bovo, Cocchi e Kamate. Il jolly Diouf può trovare spazio
- 10:24 CdS - Inter-Jones, è corsa contro il tempo: c'è il nodo rinnovo. Frattesi resta in bilico
- 10:10 GdS - Dumfries e Luis Henrique restano a Milano. Jones-Inter possibile solo in un caso
- 09:55 Sky - Inter-Diaby, aumenta la fiducia: proposta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo
- 09:40 Di Marzio conferma: "Tentativo in extremis dell'Inter per riaprire l'operazione Diaby"
- 09:25 Liverpool-Jones, ancora nessun accordo per il rinnovo: l'Inter si allontana. Frattesi resta in stand-by
- 09:11 Qui Cremonese - Nicola con quattro assenti e la panchina corta: pronto l'esordio dal 1' di Maleh
- 08:57 GdS - L'Inter non molla Diaby, Chivu spinge per averlo a gennaio: pronto un nuovo assalto nerazzurro prima del gong
- 08:43 CdS - L'Inter chiude per Massolin: investimento in prospettiva. Domani le visite mediche a Milano
- 08:29 GdS - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligate per Chivu: tornano Bastoni e la coppia Lautaro-Esposito
- 08:15 Preview Cremonese-Inter - Chivu rilancia dal 1' Esposito con Lautaro. C'è Sucic
- 00:00 Senza soldi non si canta
- 23:47 Fiorentina, Vanoli: "Ero assistente di Conte all'Inter, quell'anno Lukaku è stato importante"
- 23:32 Genoa, De Rossi e gli episodi sui rigori: "Il calcio sta andando in un verso che non è più il mio"
- 23:17 Abodi: "Gattuso giusto per riportare l'Italia ai Mondiali. Arbitri, serve serenità"
- 23:03 Cross tentati, anche per la Cremonese sono un fattore: Vandeputte nella top 5 con Dimarco
- 22:48 Serie A, Cagliari a valanga sul Verona: all'Unipol Domus finisce 4-0
- 22:34 Uva: "Da Euro2032, 4 miliardi di impatto per le città ospitanti. Uno stadio moderno è un diritto"
- 22:20 Galliani: "Milan? Non è dietro l'Inter, ma davanti a 18 squadre. E senza Allegri..."
- 22:05 Lautaro e il feeling speciale con la Cremonese: il Toro ad una rete dal quarto posto di Altobelli in Serie A
- 21:51 Domani Ternana-Inter Women, il tecnico rossoverde Ardizzone: "L'avversaria peggiore in questo momento"
- 21:37 Como Women, Sottili torna sul ko con l'Inter: "Perdere in quel modo fa male ma dimostra una cosa"
- 21:22 Vecchi: "Rispetto al Lecco oggi è mancato qualcosa, il pari ci può stare. Dobbiamo crescere"
- 21:08 Sky - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligatorie per Chivu: Esposito ancora titolare. La probabile formazione
- 20:54 Valentin Carboni stenta anche col Racing Avellaneda. E già rischia di perdere il posto da titolare
- 20:39 Napoli, Conte: "Crociato per Di Lorenzo, situazione insostenibile. Troppe partite e mercato bloccato"
- 20:25 Bookies - Attenzione alla trappola Bodo/Glimt: bassa la quota per la qualificazione dell'Inter però...
- 20:10 videoEsordio horror con il Besiktas: Asllani espulso 6 minuti dopo il suo ingresso in campo
- 19:56 Conte torna a sorridere e a -6 dall'Inter, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Brutto infortunio per Di Lorenzo
- 19:50 Inter U23-Pergolettese, le pagelle: Cinquegrano migliore in campo, giro a vuoto per i fuori quota
- 19:46 L'Inter su Jones, oggi Liverpool-Newcastle: Slot lo manda in panchina. L'inglese out dall'11 titolare
- 19:41 Il mercato non è nella mente di Muharemovic: "Felice della scelta Sassuolo, la rifarei cento volte"