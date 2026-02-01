Con l'elenco degli infortunati sempre più lungo, Chivu si tutela con i giovani. Per la trasferta di oggi contro la Cremonese, informa Tuttosport, saranno convocati anche Leonardo Bovo, Matteo Cocchi e Issiaka Kamate. In panchina con loro ci sarò anche Davi Frattesi, al centro delle voci di mercato. Tra i rientri di formazione ci saranno Bastoni, Lautaro e Esposito, "mentre il jolly Diouf potrebbe trovare spazio dal 1’ o a gara in corso sia a centrocampo, che in fascia".