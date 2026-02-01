Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli dopo Andrea Ranocchia, Giorgio Perinetti è tornato con la mente al 23 agosto 2009, data dello storico pareggio strappato dal Bari, a San Siro, contro l'Inter che a fine stagione avrebbe vinto il Triplete: "L'Inter di Mourinho non vinse né all'andata né al ritorno con noi, come debutto in Serie A non fu male. Quel pareggio ci fece prendere consapevolezza nei nostri mezzi", le parola dell'allora dirigente del club pugliese.