Nel consueto aggiornamento video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sulle ultime ore di mercato dell'Inter. Per quanto riguarda Moussa Diaby, esiste ancora un piccolo spiraglio, ma l’operazione resta lontana dalla chiusura. Il nodo principale è rappresentato dalla resistenza dell'Al Ittihad, che non ha ancora dato il via libera:

“L’Inter è tornata a parlare con Diaby e con il suo entourage perché pensa che il muro del PSV per Perisic sia insormontabile. Ha migliorato l’offerta per il giocatore francese, ma al momento non ci sono riscontri. Dal fondo PIF non c’è grande convinzione nel concedere l’ok”.

Sul croato, appunto, la sensazione è che il muro sia ormai insuperabile: l’operazione è considerata bloccata.

Capitolo Curtis Jones: “Curtis Jones all’Inter non ci andrà, è una porta chiusa. Oggi c’è stata una comunicazione formale e anche piuttosto dura da parte del club. Non ci sarà nulla da fare neanche per Frattesi”.