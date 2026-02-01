È Piotr Zielinski il giocatore scelto dall'Inter per presentare il match di campionato contro la Cremonese: "Non dobbiamo sottovalutare un avversario che ha qualità e che può stare a questi livelli, noi dobbiamo fare i nostro e vincere il più possibile. Questa è importantissima, poi penseremo alle altre".

È il centrocampo più forte in cui hai giocato?

"Non lo so, ma tutti sono fortissimi e hanno qualità. Ognuno ha le sue caratteristiche, il mister sceglie e tutti rispondono bene".

In cosa ti senti migliorato?

"Io sto bene, grazie a Dio non ho problemi fisici. Poi il mister e i compagni mi aiutano tanto. Senza di loro sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli".