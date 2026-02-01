"Intrappolata negli scivolosi playoff della Champions, l'Inter non intende farsi distrarre in campionato, stella polare della stagione nerazzurra" si legge sul Corriere della Sera, nel punto di giornata pre-Cremonese, match d'inaugurazione di un febbraio senza sosta, mese che da Appiano Gentile sorge "con un'idea chiara in testa: puntare allo strappo definitivo". Strategia agli antipodi rispetto allo scorso anno, quando di questi periodi si pensava, silenziosamente, ad un Triplete naufragato malissimo. E a proposito di naufragi, ha dubbi in tal senso il quotidiano milanese: "Lo scudetto è indispensabile per due motivi: sanare le ferite della scorsa stagione e puntellare il progetto affidato a Chivu".
"Otto partite in 29 giorni, prima del derby" e nelle prossime sei l'Inter giocherà a San Siro una sola volta, il derby d'Italia con la Juventus. Un percorso non privo di insidie anche se fin qui "la capolista è stata spietata: 11 vittorie su 11". E così vuole e deve continuare a partire dalla Cremonese così da mandare "il Napoli nuovamente a meno 9 e confidare che il Bologna possa far precipitare il Milan a 8 punti" che necessità però Un piano tutt'altro che impossibile, ma per centrarlo è necessaria concentrazione altissima ed evitare di sbagliare approccio come col Pisa.
Contro Vardy e compagni Chivu rivoluzionerà l'attacco rispetto a Dortmund: la squadra torna ad essere trainata dalla coppia Esposito-Lautaro. Ancora fiducia al 'piccolo' di casa sacrificando Thuram. Torna titolare anche Alessandro Bastoni, al fianco di Akanji. Non può mancare tra gli undici che inizieranno il match, il motorino Federico Dimarco. "I dubbi a centrocampo - si legge sul Corsera -: Sucic e Mkhitaryan sono favoriti per giocare accanto Zielinski, sempre più centrale". Fuori, oltre ai già noti infortunati Calhanoglu, Barella e Dumfries, anche Carlos Augusto, fermato da un affaticamento muscolare.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:18 Corsera - Febbraio di fuoco che inizia a Cremona: Chivu deve fare a meno anche di Carlos. E non rinuncia a Pio
- 12:04 Douglas Costa rivela: "Andai alla Juventus grazie ad Alex Sandro, ma c'erano stati dei contatti con l'Inter"
- 11:50 CdS - Inter, la forza delle riserve: già 22 gol sono arrivati grazie ai giocatori subentrati dalla panchina
- 11:36 TS - Perisic-Inter, c'è ancora una speranza: ecco perché. Dumfries via solo per una cifra, bloccato Norton-Cuffy
- 11:22 TS - L'Inter va a Cremona, Chivu si affida a Lautaro: gli manca solo un gol per fare meglio dell'anno scorso
- 11:07 GdS - L'Inter anticipa la concorrenza per Massolin: le cifre dell'affare
- 10:53 CdS - Carlos Augusto ai box: Diouf alternativa a Luis Henrique. Lautaro e Esposito dal 1', Bonny in Coppa Italia
- 10:39 TS - Inter. la lista degli infortunati cresce: convocati Bovo, Cocchi e Kamate. Il jolly Diouf può trovare spazio
- 10:24 CdS - Inter-Jones, è corsa contro il tempo: c'è il nodo rinnovo. Frattesi resta in bilico
- 10:10 GdS - Dumfries e Luis Henrique restano a Milano. Jones-Inter possibile solo in un caso
- 09:55 Sky - Inter-Diaby, aumenta la fiducia: proposta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo
- 09:40 Di Marzio conferma: "Tentativo in extremis dell'Inter per riaprire l'operazione Diaby"
- 09:25 Liverpool-Jones, ancora nessun accordo per il rinnovo: l'Inter si allontana. Frattesi resta in stand-by
- 09:11 Qui Cremonese - Nicola con quattro assenti e la panchina corta: pronto l'esordio dal 1' di Maleh
- 08:57 GdS - L'Inter non molla Diaby, Chivu spinge per averlo a gennaio: pronto un nuovo assalto nerazzurro prima del gong
- 08:43 CdS - L'Inter chiude per Massolin: investimento in prospettiva. Domani le visite mediche a Milano
- 08:29 GdS - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligate per Chivu: tornano Bastoni e la coppia Lautaro-Esposito
- 08:15 Preview Cremonese-Inter - Chivu rilancia dal 1' Esposito con Lautaro. C'è Sucic
- 00:00 Senza soldi non si canta
- 23:47 Fiorentina, Vanoli: "Ero assistente di Conte all'Inter, quell'anno Lukaku è stato importante"
- 23:32 Genoa, De Rossi e gli episodi sui rigori: "Il calcio sta andando in un verso che non è più il mio"
- 23:17 Abodi: "Gattuso giusto per riportare l'Italia ai Mondiali. Arbitri, serve serenità"
- 23:03 Cross tentati, anche per la Cremonese sono un fattore: Vandeputte nella top 5 con Dimarco
- 22:48 Serie A, Cagliari a valanga sul Verona: all'Unipol Domus finisce 4-0
- 22:34 Uva: "Da Euro2032, 4 miliardi di impatto per le città ospitanti. Uno stadio moderno è un diritto"
- 22:20 Galliani: "Milan? Non è dietro l'Inter, ma davanti a 18 squadre. E senza Allegri..."
- 22:05 Lautaro e il feeling speciale con la Cremonese: il Toro ad una rete dal quarto posto di Altobelli in Serie A
- 21:51 Domani Ternana-Inter Women, il tecnico rossoverde Ardizzone: "L'avversaria peggiore in questo momento"
- 21:37 Como Women, Sottili torna sul ko con l'Inter: "Perdere in quel modo fa male ma dimostra una cosa"
- 21:22 Vecchi: "Rispetto al Lecco oggi è mancato qualcosa, il pari ci può stare. Dobbiamo crescere"
- 21:08 Sky - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligatorie per Chivu: Esposito ancora titolare. La probabile formazione
- 20:54 Valentin Carboni stenta anche col Racing Avellaneda. E già rischia di perdere il posto da titolare
- 20:39 Napoli, Conte: "Crociato per Di Lorenzo, situazione insostenibile. Troppe partite e mercato bloccato"
- 20:25 Bookies - Attenzione alla trappola Bodo/Glimt: bassa la quota per la qualificazione dell'Inter però...
- 20:10 videoEsordio horror con il Besiktas: Asllani espulso 6 minuti dopo il suo ingresso in campo
- 19:56 Conte torna a sorridere e a -6 dall'Inter, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Brutto infortunio per Di Lorenzo
- 19:50 Inter U23-Pergolettese, le pagelle: Cinquegrano migliore in campo, giro a vuoto per i fuori quota
- 19:46 L'Inter su Jones, oggi Liverpool-Newcastle: Slot lo manda in panchina. L'inglese out dall'11 titolare
- 19:41 Il mercato non è nella mente di Muharemovic: "Felice della scelta Sassuolo, la rifarei cento volte"
- 19:30 L'Inter U23 pareggia contro la Pergolettese: a Corti risponde Cinquegrano, finisce 1-1
- 19:26 Solidità e pressione ragionata: l'importanza degli intercetti nel gioco di Nicola e quella statistica su Terracciano
- 19:12 Lotta Scudetto, Pillon: "L'Inter ha un bel vantaggio, ma il campionato è lungo"
- 19:00 Rivivi la diretta! SFUMA Diaby. PERISIC-FRATTESI-JONES: la SITUAZIONE. FATTA per MASSOLIN! STOP Carlos
- 18:45 Bodo/Glimt tra Champions e mercato: fissato il prezzo dell'attaccante Høgh (nel mirino di Celtic e Norwich)
- 18:30 Nottingham-Inter, accordo totale per Frattesi: riscatto fissato a 40 milioni. Jones blocca la cessione. E su Dumfries...
- 18:15 Johansen e Berg in coro: "Il Bodo è alla pari coi migliori. Inter? Nulla è impossibile"
- 18:00 Qui Cremonese - Solo 19 i giocatori convocati per la gara con l'Inter. Subito a disposizione Djuric e Maleh
- 17:55 Ancora una defezione last minute per Chivu: affaticamento per Carlos Augusto, niente Cremona per lui
- 17:45 Napoli out dalla Champions, Conte: "C'è rammarico. Ma anche consapevolezza che siamo sulla strada giusta"
- 17:31 Como, Fabregas vola basso: "Non dobbiamo pensare di essere più bravi di Inter, Milan e Napoli"
- 17:16 Saltata la pista Inter, Serie A comunque all'orizzonte per Mlacic: l'Udinese vicina all'intesa con l'Hajduk
- 17:03 Notte fonda per il Pisa: alla Cetilar Arena è dominio Sassuolo con show di Berardi. Finisce 1-3
- 16:50 SI - Il Liverpool blocca l'uscita di Jones a causa dei troppi infortuni: la situazione
- 16:35 Marianella elogia Jones: "Miglior percentuale di passaggi riusciti in Premier League"
- 16:20 La Stampa - Non solo Inter su Norton-Cuffy: Ottolini lavora per portarlo alla Juventus ma tiene viva anche la pista Holm
- 16:06 Barcellona, Laporta: "Cancelo difensore versatile, abbiamo raggiunto gli obiettivi sul mercato"
- 15:51 Sky Sport - Massolin all'Inter, è fatta: i gialloblu ricevono 3,5 milioni di euro e lo terranno fino a giugno
- 15:37 Asllani carica i tifosi del Besiktas: "Sono nato aquila e lo sarò sempre. Sono stato fatto per lottare"
- 15:23 L'Al-Ittihad blocca Diaby: altre uscite stanno tenendo sulle spine il club arabo. Perisic, resiste il muro PSV
- 15:08 Cremonese, Nicola non ci gira intorno: "Domani affrontiamo dei marziani. Dobbiamo mostrare coraggio"
- 14:54 Plebiscito dei tifosi del Brugge per Aleksandar Stankovic: per l'81% è lui il miglior giocatore di gennaio
- 14:39 L'Inter si aggiudica Massolin, per il presidente del Modena Rivetti "un marziano, giocatore incredibile"
- 14:25 L'Inter chiama record di pubblico in Youth League: 50mila persone attese mercoledì allo stadio di Colonia
- 14:10 Il futuro è nerazzurro, ma il presente di Massolin si chiama Modena: il francese titolare con l'Empoli
- 13:57 Spalletti torna a incrociare Mauro Icardi: "Lui e Osimhen hanno il nove come gruppo sanguigno"
- 13:44 Pergolettese, Tacchinardi: "L'Inter U23 è superiore a noi. Però a volte perde un po' l'equilibrio"
- 13:29 Prime Video, ufficiali le partite dei playoff di Champions: il 18 febbraio in onda Bodo/Glimt-Inter
- 13:16 Di Marzio: "Il Genoa pensa già al dopo Norton-Cuffy: piace Alebiosu, esterno del Blackburn"
- 13:02 Lega Serie A, ufficializzati orari e programmazione di 25ª e 26ª giornata. Derby d'Italia in doppia visione TV
- 12:52 Sky - Jones vuole l'Inter: per chiudere serve prima il rinnovo col Liverpool. Perisic possibile in prestito oneroso