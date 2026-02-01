"Intrappolata negli scivolosi playoff della Champions, l'Inter non intende farsi distrarre in campionato, stella polare della stagione nerazzurra" si legge sul Corriere della Sera, nel punto di giornata pre-Cremonese, match d'inaugurazione di un febbraio senza sosta, mese che da Appiano Gentile sorge "con un'idea chiara in testa: puntare allo strappo definitivo". Strategia agli antipodi rispetto allo scorso anno, quando di questi periodi si pensava, silenziosamente, ad un Triplete naufragato malissimo. E a proposito di naufragi, ha dubbi in tal senso il quotidiano milanese: "Lo scudetto è indispensabile per due motivi: sanare le ferite della scorsa stagione e puntellare il progetto affidato a Chivu".

"Otto partite in 29 giorni, prima del derby" e nelle prossime sei l'Inter giocherà a San Siro una sola volta, il derby d'Italia con la Juventus. Un percorso non privo di insidie anche se fin qui "la capolista è stata spietata: 11 vittorie su 11". E così vuole e deve continuare a partire dalla Cremonese così da mandare "il Napoli nuovamente a meno 9 e confidare che il Bologna possa far precipitare il Milan a 8 punti" che necessità però Un piano tutt'altro che impossibile, ma per centrarlo è necessaria concentrazione altissima ed evitare di sbagliare approccio come col Pisa.

Contro Vardy e compagni Chivu rivoluzionerà l'attacco rispetto a Dortmund: la squadra torna ad essere trainata dalla coppia Esposito-Lautaro. Ancora fiducia al 'piccolo' di casa sacrificando Thuram. Torna titolare anche Alessandro Bastoni, al fianco di Akanji. Non può mancare tra gli undici che inizieranno il match, il motorino Federico Dimarco. "I dubbi a centrocampo - si legge sul Corsera -: Sucic e Mkhitaryan sono favoriti per giocare accanto Zielinski, sempre più centrale". Fuori, oltre ai già noti infortunati Calhanoglu, Barella e Dumfries, anche Carlos Augusto, fermato da un affaticamento muscolare.