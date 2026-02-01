Il primo tesserato che si presenta ai microfoni di Sky Sport per offrire le sue impressioni prima di Cremonese-Inter è Simone Giacchetta, direttore sportivo dei grigiorossi: "Giocare contro l'Inter di oggi non è sicuramente semplice, cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che incontriamo una squadra che ha fatto una finale di Champions - le sue parole -. Questo ci mette nella mentalità giusta di fare il nostro meglio senza aver tantissimo da perdere. E' vero che non vinciamo da dicembre, ma siamo a gennaio e non è che sia passato tutto questo tempo. E rimaniamo una squadra che gioca per salvarsi. Le vittorie sono sempre centellinate in questo tipo di percorso".

Avete tante assenze, il mercato può aiutarvi?

"Ultimamente siamo bersagliati dalla sfortuna perché abbiamo tante defezioni. Non ci facciamo mancare niente, questi infortuni ci condizionano tanto. Manca un giorno, non ci saranno rivoluzioni particolari. Fino a che c'è il mercato aperto cercheremo di capire se c'è qualche cosa che ci può aiutare. Stiamo attenti a tutto quello che succede".