Davide Frattesi sarà titolare questo pomeriggio a Cremona per la sfida di campionato contro l'Inter. Sky Sport conferma: Cristian Chivu ha sciolto le riserve preferendo il centrocampista di Fidene ad Henrikh Mkhitaryan, con Petar Sucic e Piotr Zielinski a completare l'asse mediana del campo. Per il resto, in avanti ci sarà la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito mentre in difesa giocheranno Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni

Dom 01 febbraio 2026 alle 16:30
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
