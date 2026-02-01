Davide Frattesi sarà titolare questo pomeriggio a Cremona per la sfida di campionato contro l'Inter. Sky Sport conferma: Cristian Chivu ha sciolto le riserve preferendo il centrocampista di Fidene ad Henrikh Mkhitaryan, con Petar Sucic e Piotr Zielinski a completare l'asse mediana del campo. Per il resto, in avanti ci sarà la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito mentre in difesa giocheranno Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.