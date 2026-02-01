Dopo il deplorevole e brutto gesto di cui si è resa autrice la tifoseria ospite, durante Cremonese-Inter di questo pomeriggio, il presidente del club nerazzurro si è presentato ai microfoni di DAZN per condannare in maniera netta l'episodio che mette a rischio l'apertura della Curva Nord al derby d'Italia. Di seguito le parole di Beppe Marotta.

"Noi vogliamo stigmatizzare e condannare quanto è successo - ha premesso il numero uno dei nerazzurri -. È stato un gesto che non ha nulla a che fare con i valori dello sport e che noi cerchiamo di portare avanti. Il dispiacere non è solo mio, ma anche dei tifosi interisti e dei nostri giocatori che ci sono rimasti male. La condanna è un fatto scontato, le autorità stanno facendo indagini e pare che sia un gesto isolato, e sicuramente verranno individuati i responsabili. Voglio fare anche un apprezzamento alla grandissima professionalità di Audero che con la sua grandissima professionalità ha contribuito a difendere la sua porta fino alla fine, comportamento serio che apprezzo. Rimane la condanna esplicita e concreta da parte di tutta l’Inter per ciò che è successo".