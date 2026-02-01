Sfuma definitivamente il ritorno di Ivan Perisic all'Inter. A mettere la parola fine alla telenovela di mercato è Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven, parlando ai microfoni di NOS prima della sfida di Eredivisie contro il Feyenoord: "Sì è scritto molto su Perisic, ma non abbiamo mai sentito nulla - le sue parole -. Ne abbiamo parlato con il giocatore. È stato contattato (il riferimento indiretto è al club nerazzurro, ndr), a quanto pare è così che va di questi tempi. Ma rimane e basta".

Per la cronaca, il croato è stato schierato regolarmente tra i titolari da Peter Bosz.