Alla vigilia della sfida delle 18:00 tra Inter e Cremonese, ha parlato ai microfoni di Inter TV il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski. “Non si può sottovalutare nessuno - ha esordito -. La Cremonese ha dimostrato in questa stagione di poter stare a questi livelli. Dobbiamo scendere in campo concentrati, determinati e con tanta voglia di vincere”.

Il polacco ha poi sottolineato l’importanza del risultato: “Vincere è fondamentale, come in tutte le partite. Dobbiamo fare il nostro gioco ed essere la miglior versione possibile di noi stessi”.

Infine, un passaggio sulle sue condizioni personali: “Sto bene e sono contento. Grazie a Dio non ho problemi fisici e cerco sempre di migliorare”.