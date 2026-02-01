"Nela mia migliore stagione al Napoli ho fatto otto gol, vediamo se riesco a battere questo dato. Ma l'importante non sono i gol, ma la vittoria della squadra". Parola di Piotr Zielinski che a Cremona ha trovato il quarto gol stagionale e messo il risultato sul 2-0. Risultato che il polacco commenta a DAZN al novantesimo minuto al fianco del capitano, MVP di serata.

Sei il simbolo di questo momento dell'Inter. Stai sostituendo Calha molto bene, come d'altronde stanno facendo anche i tuoi compagni. È questa la marcia in più?

"Sì, sicuramente. È la forza di questa squadra, hanno tutti molta qualità e cercano occasioni per mostrarlo. Io sono felice di stare bene, cerco di dare il mio contributo e aspettiamo che tornino i compagni infortunati".