Dopo che è arrivata l'ufficialità del doppio impegno di Champions League contro l'Inter, i tifosi del Bodø/Glimt hanno letteralmente invaso le agenzie di viaggio della cittadina per assicurarsi un biglietto per Milano per la sfida del prossimo 24 febbraio. Come riporta Bodø Nu, agenzie di viaggio come TravelMore, Komet e Berg-Hansen stanno già organizzando voli charter affinché i tifosi del Glimt possano seguire il proseguimento dell'avventura dei gialloneri a San Siro.

Non è un trasferimento semplice ma le compagnie promettono di proferire tutti gli sforzi possibili: "Per noi, dato che il tempo rimane così poco, pensiamo che si tratterà di un solo volo, il che è dovuto principalmente alla capacità e all'attenzione alla qualità rispetto alla quantità", afferma al quotidiano Linn Magnussen, proprietario e CEO di TravelMore.