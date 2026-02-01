L'Inter ha trovato l'accordo con il Modena per Yanis Massolin, incursore possente e universale che conta appena 13 presenze in Serie B. Per battere la folta concorrenza e mettere subito le mani sul suo cartellino, i nerazzurri hanno investito circa 3,5 milioni di parte fissa, ma con un sistema di bonus - informa oggi La Gazzetta dello Sport - si potrebbe arrivare fino a 6. Il classe 2002 resterà in prestito in Emilia fino al termine della stagione.