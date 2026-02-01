La rete siglata da neo entrato Andy Diouf a Dortmund non rappresenta un episodio isolato. In questa stagione l'Inter ha goduto più di una volta dei pesanti gol dei subentrati dalla panchina. Il merito, oltre che dei calciatori, è anche di Cristian Chivu, che dimostra di leggere spesso e volentieri in maniera lucida l'andamento delle partite.

I numeri parlano chiaro. Come riporta Tuttosport, infatti, "al momento i nerazzurri infatti sono la squadra con la partecipazione ai gol più alta in Serie A da parte dei subentrati, grazie a 7 gol e 11 assist. Allargando la lente d’ingrandimento a tutte le competizioni il contributo della panchina sale a 9 gol e 13 assist, testimoniando l’importanza di poter sfruttare nel migliore dei modi una rosa ampia di fronte a un calendario così intasato".