Giornata stregata per il Como, che non riesce ad andare 0-0 al Sinigaglia contro l'Atalanta nel primo match di questo sabato di Serie A. Una partita che si mette subito male per la squadra di Raffaele Palladino, che dopo otto minuti di gioco finisce in inferiorità numerica per il rosso ad Honest Anahor caduto nelle provocazioni di Maximo Perrone al quale rifila una manata che gli costa l'uscita anticipata dal campo. 

Ma in dieci la Dea riesce a reggere l'urto, tra le parate pazzesche di Marco Carnesecchi, i salvataggi della difesa e la scarsa giornata di vena degli attaccanti lariani, in particolare di Tasos Douvikas. Quando però il punto sembra cosa fatta, arriva il potenziale colpo di scena finale in pieno recupero. Giorgio Scalvini viene colto tramite video mentre leva il pallone con la mano dalla disponibilità di Jacobo Ramon nella propria area: calcio di rigore al 96esimo sul quale va Nico Paz. Carnesecchi, però, completa la sua giornata di grazia respingendo la conclusione dell'argentino e fissando il risultato.

