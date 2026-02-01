"L'Inter è una squadra forte, quella da battere in questo campionato, la favorita per lo scudetto. Noi e loro abbiamo obiettivi diversi, sarà una sfida dura. Quando giochi contro questi avversari non puoi sbagliare, devi limitare al massimo gli errori per non farti punire. Sarà tosta, dovremo aiutarci l'uno con l'altro". Così Federico Ceccherini, parlando a Sky Sport prima di Cremonese-Inter.

"Rispetto alle ultime gare dovremo essere molto più attenti a aumentare i giri nella riaggressione. Dovremo essere corti, aggressivi, poi dovremo sfruttare le occasioni che avremo", ha aggiunto il difensore.