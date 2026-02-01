Sergen Yalçın, tecnico del Besiktas, ha preso con filosofia l'espulsione lampo di Kristjan Asllani, che è finito anzitempo sotto la doccia sei minuti dopo il suo ingresso in campo nel match d'esordio con i turchi "Non aveva mai preso un cartellino rosso prima in 150 partite, qui ne ha preso uno in 5 minuti. Queste cose succedono nel calcio", le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria sul Konyaspor. . 

Al di là dell'episodio specifico, Yalçın valuta positivamente l'aggiunta in rosa del centrocampista dell'Inter, arrivato alle Aquile Nere dopo aver risolto il contratto che lo legava al Torino: "Preferiamo i giovani come Asllani, è un giocatore importante. Lo abbiamo aggiunto alla nostra squadra". 

Sezione: Copertina / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 14:15 / Fonte: sozcu gazetesi; DHA
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
