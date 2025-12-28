È Federico La Penna l'arbitro designato per dirigere Atalanta-Inter, match valido per la 17esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma ha come assistenti Berti e Perrotti, con Rapuano nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Abisso, coadiuvato da Manganiello. Pochi fischi, non tutti precisi, e ben tre gol annullati per La Penna: le letture chiave sono tutte corrette.

8' - Zielinski parte sul filo del fuorigioco, poi inciampa durante un contatto leggero con De Roon e l'azione termina con un calcio d'angolo per l'Inter. La Penna vede bene: non ci sono irregolarità da rigore e il polacco non accenna la protesta.

18' - Numero di Barella in mezzo al campo, Kolasinac lo stende: ammonizione per il difensore dell'Atalanta.

34' - L'Inter trova il gol dell'1-0 con Thuram, poi annullato per fuorigioco di Lautaro: l'argentino, autore dell'assist, parte in posizione irregolare al momento della verticalizzazione di Zielinski.

43' - De Ketelaere trattiene a più riprese Bastoni: La Penna non fischia fallo, ma l'irregolarità è netta.

55' - Annullato anche il gol di De Ketelaere che porta in vantaggio l'Atalanta: La Penna lascia correre fino alla fine e poi segnala il fuorigioco di Zalewski ad inizio azione. Decisione giusta.

62' - Secondo gol nel giro di pochi minuti annullato all'Atalanta, questa volta a Scamacca: netto il fuorigioco sul lancio di De Ketelaere.

75' - Bastoni trattiene De Ketelaere e blocca la ripartenza dell'Atalanta: scatta il giallo per fallo tattico.

79' - Intervento pericoloso di Sulemana, che prima tocca il pallone e poi travolge Bisseck: ammonizione corretta.