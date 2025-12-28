È Federico La Penna l'arbitro designato per dirigere Atalanta-Inter, match valido per la 17esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma ha come assistenti BertiPerrotti, con Rapuano nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Abisso, coadiuvato da Manganiello. Pochi fischi, non tutti precisi, e ben tre gol annullati per La Penna: le letture chiave sono tutte corrette. 

8' - Zielinski parte sul filo del fuorigioco, poi inciampa durante un contatto leggero con De Roon e l'azione termina con un calcio d'angolo per l'Inter. La Penna vede bene: non ci sono irregolarità da rigore e il polacco non accenna la protesta. 

18' - Numero di Barella in mezzo al campo, Kolasinac lo stende: ammonizione per il difensore dell'Atalanta. 

34' - L'Inter trova il gol dell'1-0 con Thuram, poi annullato per fuorigioco di Lautaro: l'argentino, autore dell'assist, parte in posizione irregolare al momento della verticalizzazione di Zielinski. 

43' - De Ketelaere trattiene a più riprese Bastoni: La Penna non fischia fallo, ma l'irregolarità è netta. 

55' - Annullato anche il gol di De Ketelaere che porta in vantaggio l'Atalanta: La Penna lascia correre fino alla fine e poi segnala il fuorigioco di Zalewski ad inizio azione. Decisione giusta.

62' - Secondo gol nel giro di pochi minuti annullato all'Atalanta, questa volta a Scamacca: netto il fuorigioco sul lancio di De Ketelaere.

75' - Bastoni trattiene De Ketelaere e blocca la ripartenza dell'Atalanta: scatta il giallo per fallo tattico. 

79' - Intervento pericoloso di Sulemana, che prima tocca il pallone e poi travolge Bisseck: ammonizione corretta. 

