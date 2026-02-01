Dopo quattro sconfitte di fila in campionato, l'ultima delle quali la debacle sul campo del Como, il Torino torna a respirare battendo 1-0 il Lecce in uno scontro che poteva diventare pericoloso per le zone basse della classifica. Alla squadra di Marco Baroni basta un gol di Che Adams al 29', una rete che condanna lascia i salentini al quartultimo posto, a +1 sulla Fiorentina, ieri sconfitta a Napoli. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 14:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
