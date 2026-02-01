Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter quasi padrone di casa stasera a Cremona, parla ai microfoni di Sky Sport prima esprimendo la sua gioia per la vittoria contro la Cremonese:

Quanta consapevolezza vi dà questa vittoria?

“Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, perché sappiamo quanto è difficile giocare contro squadre che cercano punti. Sono soddisfatto per l’atteggiamento avuto in partita”.

Nel secondo tempo forse andava gestita meglio?

“Sì, anche se giocando tanto le energie non sono sempre al 100%. Poi con Djuric hanno vinto tanti duelli di testa e hanno preso il palo con Zerbin. Ma ripeto, non è mai facile andare in trasferta e non concedere gol. Sono soddisfatto”.

Il raggiungimento degli obiettivi passa da queste partite o vincere uno scontro diretto dà consapevolezze maggiori?

“Guardando la classifica, vincere queste partite che nascondono tante insidie è importantissimo. Non si può essere sempre al 100% ma con le rotazioni del mister facciamo grandi prestazioni. Per lo scontro diretto ci mancano pochi dettagli ma arriveremo anche a questo. Ma se vinciamo così le partite da vincere va bene”.