Com’è nata la possibilità di trasferirsi in Serie A? È questa una delle domande che La Gazzetta dello Sport pone a Douglas Costa, ex Juventus che vestirà la maglia del Chievo Verona in Serie D per i prossimi sei mesi: "Ancora una volta grazie a un amico, in quel caso fu Alex Sandro - ricorda il brasiliano -. C’erano stati dei contatti con l’Inter, mi chiamò l’allora direttore sportivo Fabio Paratici: erano decisi a prendermi. Così accettai la Juventus".

I bianconeri arrivavano da sei scudetti di fila, di cui tre conquistati con Allegri.

"Con lui correvo tantissimo e avevo tanta libertà, mi ripeteva però di aiutare sempre la difesa. In quegli anni abbiamo vinto tantissime partite e altri tre scudetti. Eravamo quasi invincibili. Ricordo l’incredibile 2-3 contro l’Inter a San Siro nel 2018, quando realizzai la prima rete e Higuain la ribaltò all’89’".