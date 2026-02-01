L’Inter continua nella sua marcia in vetta alla classifica superando 2-0 la Cremonese e continuando a mietere punti in trasferta, dove è arrivato il settimo successo consecutivo. Questo il primo commento di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Cosa si porta via Chivu da questa partita?

“La vittoria, la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere. Dal punto di vista del dominio del gioco siamo rimasti in gara, per quello che ci hanno concesso. Un po’ lenti nella manovra perché mancavano energie nell’attaccare la linea, però l’abbiamo sbloccata andando in vantaggio prima dell’intervallo. Poi nella ripresa ci sta un rilassamento per il risultato e le energie che mancano. Era importante vincerla e sono contento perché ce l’abbiamo fatta”.

Come si interagisce con un calciatore come Frattesi, al centro di voci di mercato fino ad adesso?

“Frattesi è dell’Inter e per me è importante nella rosa. Lo deve dimostrare, lo deve far vedere perché ci fidiamo delle sue qualità, degli ultimi mesi di stagione dove abbiamo bisogno di lui in condizioni ottimali per dare qualcosa in più in determinate partite, ciò che a volte ci manca”.

Spalletti ha parlato di allenamenti invisibili per dare più riposo ai calciatori, lei cosa pensa?

“Le decisioni che ho preso nel passato testimoniano quello che mi avete detto. Ho concesso riposo anche prima della partita e sono stato criticato, qualche decisione polemica l’ho presa nel passato anche se non sono un professore. Si gioca tanto, c’è il rischio di infortuni ma giocando tante competizioni il rischio va accettato. Abbiamo cercato di recuperare energie, si può sbagliare o meno ma andiamo avanti sulla nostra strada”.

Si aspetta rinforzi nelle ultime ore di mercato?

“Aspetto di recuperare energie perché mercoledì si gioca ancora. Siamo i soliti 25 da inizio stagione, abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo periodo. Non mi lamento, non racconto quello che ho detto. Manca un giorno ma non vedo l’ora finisca questo periodo di mercato”.