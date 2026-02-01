Beppe Marotta, presidente dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport per condannare l'episodio del petardo lanciato dalla Curva Nord interista che ha colpito il portiere Emil Audero: "Gesto insulso, una situazione che non ho mai vissuto in tanti anni di carriera. Gesto clamoroso per l'antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato, aspettiamo le indagini ma quello che pensiamo lo pensano tutti i tifosi. Abbiamo il dovere di fare cultura, prevenire queste situazioni. Condanniamo questo gesto straordinario, diciamo grazie alla professionalità di Audero perché questa partita è potuta giungere alla fine".