Nessun aggiornamento da parte del Corriere della Sera sul fronte mercato, ancora in fase di stallo circa le operazioni in entrata. Anche quelle in uscita però non vivono destino troppo differente e al contrario si arenano le trattative che dovrebbero portare all'addio di qualche giocatore di Chivu, nella fattispecie si blocca ogni discorso intavolato con l'Atletico Madrid per Davide Frattesi.
"A meno di clamorosi sviluppi Frattesi resterà all’Inter dal momento che Curtis Jones, suo eventuale rimpiazzo, per lasciare Liverpool dovrebbe prima firmare il rinnovo. Ogni speranza di rinforzo è legata a una eventuale apertura del Psv a lasciar partire Perisic, altrimenti la rosa resterà immutata considerando che Dumfries sta accelerando i tempi del rientro", si legge.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:30 Sky - Chivu scioglie le riserve di formazione per la Cremonese: Frattesi in campo dall'inizio
- 16:15 videoL'Inter torna a Cremona dopo tre anni: Lautaro mattatore con una doppietta nell'ultimo precedente
- 16:00 Romano: "Diaby, l'Inter in mattinata ha migliorato l'offerta ma la formula non cambia. Si aspetta la risposta di PIF"
- 15:45 L'Équipe - Al-Hilal, il regalo per Inzaghi è Benzema? Per l'ex Real Madrid sondaggi anche della Juve
- 15:30 Cremonese-Inter, il fratello di Bastoni: "Finta trasferta, l'unica vera partita in cui ci sentiamo un po' in casa"
- 15:15 Sky - Juve, tentativo clamoroso per Icardi: operazione complessa con il Galatasaray. Spalletti...
- 15:00 Ternana-Inter Women, III atto: le scelte ufficiali di formazione di Gianpiero Piovani
- 14:45 Lookman verso l'Atletico Madrid, Percassi conferma: "Accordo verbale raggiunto, siamo soddisfatti"
- 14:30 Il Torino torna a respirare dopo 4 sconfitte di fila in campionato: basta Che Adams per battere il Lecce
- 14:22 PSV, il dg Brands chiude la telenovela Inter-Perisic: "Resta e basta. È stato contattato, va così di questi tempi"
- 14:15 Besiktas, Yalcin: "Asllani giocatore importante. L'espulsione? Non ne aveva mai presa una prima, è il calcio"
- 14:00 Milan, Gabbia: "Il prossimo derby? Vale tre punti, non è una finale che dà un titolo. E sullo scudetto crediamo che..."
- 13:45 UFFICIALE - Fatale la sconfitta col Sassuolo: il Pisa esonera Gilardino. Ore cruciali per il sostituto
- 13:30 Conte tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Di Lorenzo. Solo distorsione per il capitano del Napoli
- 13:18 Jones all'Inter? Slot: "Si sta parlando troppo del Liverpool. Pensiamo a rinforzare la rosa, non a indebolirla"
- 13:01 Corsera - Frattesi resterà all'Inter. E per la fascia destra o arriva Ivan Perisic o nessuno. Le motivazioni
- 12:46 Perinetti ripensa a Inter-Bari 1-1 del 2009: "La squadra del Triplete non riuscì a batterci neanche al ritorno"
- 12:32 Il Mattino - Di Lorenzo preoccupa Conte: il Napoli torna a pensare a Norton-Cuffy e insidia l'Inter
- 12:18 Corsera - Febbraio di fuoco che inizia a Cremona: Chivu deve fare a meno anche di Carlos. E non rinuncia a Pio
- 12:04 Douglas Costa rivela: "Andai alla Juventus grazie ad Alex Sandro, ma c'erano stati dei contatti con l'Inter"
- 11:50 CdS - Inter, la forza delle riserve: già 22 gol sono arrivati grazie ai giocatori subentrati dalla panchina
- 11:36 TS - Perisic-Inter, c'è ancora una speranza: ecco perché. Dumfries via solo per una cifra, bloccato Norton-Cuffy
- 11:22 TS - L'Inter va a Cremona, Chivu si affida a Lautaro: gli manca solo un gol per fare meglio dell'anno scorso
- 11:07 GdS - L'Inter anticipa la concorrenza per Massolin: le cifre dell'affare
- 10:53 CdS - Carlos Augusto ai box: Diouf alternativa a Luis Henrique. Lautaro e Esposito dal 1', Bonny in Coppa Italia
- 10:39 TS - Inter. la lista degli infortunati cresce: convocati Bovo, Cocchi e Kamate. Il jolly Diouf può trovare spazio
- 10:24 CdS - Inter-Jones, è corsa contro il tempo: c'è il nodo rinnovo. Frattesi resta in bilico
- 10:10 GdS - Dumfries e Luis Henrique restano a Milano. Jones-Inter possibile solo in un caso
- 09:55 Sky - Inter-Diaby, aumenta la fiducia: proposta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo
- 09:40 Di Marzio conferma: "Tentativo in extremis dell'Inter per riaprire l'operazione Diaby"
- 09:25 Liverpool-Jones, ancora nessun accordo per il rinnovo: l'Inter si allontana. Frattesi resta in stand-by
- 09:11 Qui Cremonese - Nicola con quattro assenti e la panchina corta: pronto l'esordio dal 1' di Maleh
- 08:57 GdS - L'Inter non molla Diaby, Chivu spinge per averlo a gennaio: pronto un nuovo assalto nerazzurro prima del gong
- 08:43 CdS - L'Inter chiude per Massolin: investimento in prospettiva. Domani le visite mediche a Milano
- 08:29 GdS - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligate per Chivu: tornano Bastoni e la coppia Lautaro-Esposito
- 08:15 Preview Cremonese-Inter - Chivu rilancia dal 1' Esposito con Lautaro. C'è Sucic
- 00:00 Senza soldi non si canta
- 23:47 Fiorentina, Vanoli: "Ero assistente di Conte all'Inter, quell'anno Lukaku è stato importante"
- 23:32 Genoa, De Rossi e gli episodi sui rigori: "Il calcio sta andando in un verso che non è più il mio"
- 23:17 Abodi: "Gattuso giusto per riportare l'Italia ai Mondiali. Arbitri, serve serenità"
- 23:03 Cross tentati, anche per la Cremonese sono un fattore: Vandeputte nella top 5 con Dimarco
- 22:48 Serie A, Cagliari a valanga sul Verona: all'Unipol Domus finisce 4-0
- 22:34 Uva: "Da Euro2032, 4 miliardi di impatto per le città ospitanti. Uno stadio moderno è un diritto"
- 22:20 Galliani: "Milan? Non è dietro l'Inter, ma davanti a 18 squadre. E senza Allegri..."
- 22:05 Lautaro e il feeling speciale con la Cremonese: il Toro ad una rete dal quarto posto di Altobelli in Serie A
- 21:51 Domani Ternana-Inter Women, il tecnico rossoverde Ardizzone: "L'avversaria peggiore in questo momento"
- 21:37 Como Women, Sottili torna sul ko con l'Inter: "Perdere in quel modo fa male ma dimostra una cosa"
- 21:22 Vecchi: "Rispetto al Lecco oggi è mancato qualcosa, il pari ci può stare. Dobbiamo crescere"
- 21:08 Sky - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligatorie per Chivu: Esposito ancora titolare. La probabile formazione
- 20:54 Valentin Carboni stenta anche col Racing Avellaneda. E già rischia di perdere il posto da titolare
- 20:39 Napoli, Conte: "Crociato per Di Lorenzo, situazione insostenibile. Troppe partite e mercato bloccato"
- 20:25 Bookies - Attenzione alla trappola Bodo/Glimt: bassa la quota per la qualificazione dell'Inter però...
- 20:10 videoEsordio horror con il Besiktas: Asllani espulso 6 minuti dopo il suo ingresso in campo
- 19:56 Conte torna a sorridere e a -6 dall'Inter, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Brutto infortunio per Di Lorenzo
- 19:50 Inter U23-Pergolettese, le pagelle: Cinquegrano migliore in campo, giro a vuoto per i fuori quota
- 19:46 L'Inter su Jones, oggi Liverpool-Newcastle: Slot lo manda in panchina. L'inglese out dall'11 titolare
- 19:41 Il mercato non è nella mente di Muharemovic: "Felice della scelta Sassuolo, la rifarei cento volte"
- 19:30 L'Inter U23 pareggia contro la Pergolettese: a Corti risponde Cinquegrano, finisce 1-1
- 19:26 Solidità e pressione ragionata: l'importanza degli intercetti nel gioco di Nicola e quella statistica su Terracciano
- 19:12 Lotta Scudetto, Pillon: "L'Inter ha un bel vantaggio, ma il campionato è lungo"
- 19:00 Rivivi la diretta! SFUMA Diaby. PERISIC-FRATTESI-JONES: la SITUAZIONE. FATTA per MASSOLIN! STOP Carlos
- 18:45 Bodo/Glimt tra Champions e mercato: fissato il prezzo dell'attaccante Høgh (nel mirino di Celtic e Norwich)
- 18:30 Nottingham-Inter, accordo totale per Frattesi: riscatto fissato a 40 milioni. Jones blocca la cessione. E su Dumfries...
- 18:15 Johansen e Berg in coro: "Il Bodo è alla pari coi migliori. Inter? Nulla è impossibile"
- 18:00 Qui Cremonese - Solo 19 i giocatori convocati per la gara con l'Inter. Subito a disposizione Djuric e Maleh
- 17:55 Ancora una defezione last minute per Chivu: affaticamento per Carlos Augusto, niente Cremona per lui
- 17:45 Napoli out dalla Champions, Conte: "C'è rammarico. Ma anche consapevolezza che siamo sulla strada giusta"
- 17:31 Como, Fabregas vola basso: "Non dobbiamo pensare di essere più bravi di Inter, Milan e Napoli"
- 17:16 Saltata la pista Inter, Serie A comunque all'orizzonte per Mlacic: l'Udinese vicina all'intesa con l'Hajduk
- 17:03 Notte fonda per il Pisa: alla Cetilar Arena è dominio Sassuolo con show di Berardi. Finisce 1-3