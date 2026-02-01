Nessun aggiornamento da parte del Corriere della Sera sul fronte mercato, ancora in fase di stallo circa le operazioni in entrata. Anche quelle in uscita però non vivono destino troppo differente e al contrario si arenano le trattative che dovrebbero portare all'addio di qualche giocatore di Chivu, nella fattispecie si blocca ogni discorso intavolato con l'Atletico Madrid per Davide Frattesi. 

"A meno di clamorosi sviluppi Frattesi resterà all’Inter dal momento che Curtis Jones, suo eventuale rimpiazzo, per lasciare Liverpool dovrebbe prima firmare il rinnovo. Ogni speranza di rinforzo è legata a una eventuale apertura del Psv a lasciar partire Perisic, altrimenti la rosa resterà immutata considerando che Dumfries sta accelerando i tempi del rientro", si legge.

Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 13:01
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
