L'Inter ha a disposizione solo oggi e domani per provare a chiudere le trattative in entrata e in uscita, con i nomi di Curtis Jones e Davide Frattesi che restano caldi. Le due operazioni sono collegate, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, e al momento sono in una fase di stallo. "La priorità è sciogliere un ultimo nodo - ricorda il Corsport -. Jones, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2027 e i Reds, per lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto (circa 40 milioni la cifra proposta da viale Liberazione), vogliono che rinnovi per un’altra stagione. Il rischio, infatti, è che a giugno possa rientrare alla base con un solo anno di contratto e, quindi, con una quotazione quantomeno dimezzata. Il centrocampista, però, che non si sente sufficientemente valorizzato e per questa ragione vorrebbe andare all’Inter, fa resistenza a prolungare".

Nel caso in cui si dovesse arrivare a dama, allora l'Inter libererebbe Frattesi verso il Nottingham Forest con la stessa formula e più o meno le stesse cifre (anche qui si parla di prestito con diritto di riscatto attorno ai 40 milioni, bonus compresi. Tutto fermo sul fronte Dumfries e di conseguenza anche su Norton-Cuffy, mentre su Perisic e Diaby verrà fatto un punto in giornata dopo i muri alzati da PSV e Al-Ittihad.

