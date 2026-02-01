"È stata una bella vittoria, molto importante: abbiamo avuto anche palle per segnare il raddoppio, fortunatamente non abbiamo preso il gol": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la vittoria dei granata per 1-0 contro il Lecce. Allo stadio c'era un clima surreale con la protesta del tifo organizzato in curva Maratona accolta con dispiacere dal patron del Toro: "Mi dispiace molto, sembrava di giocare in trasferta; ma la squadra ha giocato con voglia e determinazione. Ora lavoriamo per dare continuità di risultati, mercoledì abbiamo una gara importante di Coppa Italia contro l'Inter".