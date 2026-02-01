Poco prima del calcio d’inizio di Cremonese-Inter, Piotr Zielinski arriva anche ai microfoni di Sky Sport per la consueta presentazione del match.

Si passa da uno stadio all’altro ogni tre giorni, questa stagione è un rullo compressore. Quale errore non va fatto in partite come questa?

“Non sottovalutare questa partita, per loro un pareggio sarebbe come una vittoria. Dobbiamo mettere tutta la voglia e concentrazione per essere la versione migliore di noi stessi”.

Hai ritrovato condizione e si è elevata la qualità delle tue prestazioni.

“Sto bene, sono contento e cerco sempre di migliorare. Si gioca tanto e si deve recuperare anche tra le partite, più gioco più sono felice”.

Il distacco dalle altre si può ampliare?

“Dobbiamo pensare a noi stessi, l’obiettivo è vincere più partite possibili”.